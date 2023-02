Plan Santé du Département : un premier médecin embauché à Avignon

Lutter contre les déserts médicaux en Vaucluse, c'est le but du plan santé, lancé il y a quelques mois par le Département. Un plan qui coûte entre 800 000 et 1 million d'euros par an. L'idée, c'est de recruter autant de médecins que nécessaire pour combler les déserts médicaux et de permettre aux Vauclusiens qui n'ont pas de médecins traitants d'en avoir un. Le dispositif leur est donc prioritairement réservé.

ⓘ Publicité

Agé de 40 ans, Claudio Tatullo, d'origine italienne, est le premier médecin à s'être installé dans le nouveau centre médical intra-muros, situé au 19 place de l'Horloge à Avignon. Il est donc salarié, embauché par le Département, et ravi, car cela comporte de nombreux avantages pour lui. "Certains patients ont remarqué que je prenais le temps de les écouter. J'ai beaucoup de remerciements, et c'est un peu choquant, parce que cela devrait être la base pour tous les médecins, mais beaucoup manquent de temps."

Lui en revanche a davantage de temps à consacrer à ses patients, car c'est le secrétariat qui gère l'aspect administratif. "Cela me permet vraiment de me concentrer sur les soins et de discuter avec eux."

Une vraie demande de la part des patients

Installé ce lundi, Claudio Tatullo est déjà complet pour deux semaines, avec une moyenne de dix-huit patients par jour. "Pour l'instant, tous les patients m'ont choisi comme médecin traitant, certains n'en avaient plus depuis quelques années." Et être médecin de famille, c'est un travail qui ravit Claudio.

"Etre médecin référent de quelqu'un, c'est quand même beau. J'aime l'idée de pouvoir suivre le patient dans sa vie. Je pense que cela peut intéresser des jeunes médecins, tout comme des patients...et j'espère qu'ils seront contents de moi !"

En tout, neuf médecins sont en cours de recrutement dans le Département et un bus médical itinérant a également été créé. Dès qu'un médecin aura été embauché pour ce poste, ce bus se déplacera dans les territoires isolés -notamment sur le plateau de Sault-, pour permettre un véritable suivi médical aux Vauclusiens éloignés des structures de santé. Ce dispositif devrait voir le jour avant l'été.