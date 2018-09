Les professionnels de santé en Limousin s'accordent à dire qu'il faut une meilleure organisation du système de soins, mais "avec plus de moyens" humains et financiers, alors que le Président Macron a dévoilé ce mardi sa stratégie de transformation du système de santé.

Limousin, France

"On n'a rien comme annonce", réagit Florence Metge, secrétaire CGT au CHU de Limoges, quelques minutes après la fin de la présentation du Plan Santé, mardi 18 septembre, par le Président de la République Emmanuel Macron. "Qu'est ce qu'il donne comme moyens aux hôpitaux pour que les médecins puissent travailler ? La difficulté est dans la médecine de ville, mais aussi dans les hôpitaux", affirme-t-elle.

"J'ai l'impression que dans sa réforme, Emmanuel Macron dit qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, sauf que dans l'aspect financier, il aide beaucoup plus la médecine libérale que la médecine hospitalière", affirme la syndicaliste, qui demande des moyens humains.

4.000 assistants médicaux, "c'est un début"

Le gouvernement souhaite aussi lutter contre les déserts médicaux, mais "on manque de médecins généralistes partout", selon Jean-Christophe Nogrette, président du syndicat MG France dans le Limousin. Alors l'arrivée de 4.000 assistants médicaux dès 2019, "c'est un début" : "Si on est en permanence toute la journée en train de faire autre chose que de la médecine de soin, comme de la paperasse, des coups de téléphone, on fait beaucoup moins d'activités médicales qu'on devrait en faire. Sur le Limousin, on est à peu près 780 médecins généralistes à exercer. On a tous besoin de se dégager du temps."