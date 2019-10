Dernières consultations pour le dernier médecin de Saint-Cirgues-en-Montagne

Le docteur Roland Blanc effectuait ce lundi son dernier jour de travail. A 67 ans, il part à la retraite. Il n'y a plus de médecin généraliste à Saint-Cirgues-en-Montagne.

Saint-Cirgues-en-Montagne, France

A 67 ans, le docteur Roland Blanc a effectué ce lundi ses dernières consultations à son cabinet le matin et ses visites à domicile l'après-midi. Son secteur, c'était la montagne ardéchoise : le Béage, Saint-Cirgues-en-Montagne, Issarlès, le Lac-d'Issarlès.

L'inquiétude pour l'avenir

A l'EHPAD du Lac-d'Issarlès, les infirmières sont inquiètes. Il n'y a depuis ce mardi matin plus qu'un seul médecin qui peut assurer les visites : le généraliste de Coucouron. Et Patricia, une des infirmières se demande comment ce sera possible de fonctionner avec un seul médecin. L'inquiétude des infirmières, mais aussi celle des résidents. A 96 ans, Germaine est soignée depuis 40 ans par le docteur Blanc. Lorsqu'elle comprend qu'il ne reviendra pas, elle a du mal à le croire avant de fondre en larme.

Des patients très attachés

Tous les patients regrettent le départ du docteur Blanc. Son sourire, son humour et son professionnalisme les avaient conquis. Mais ils sont aussi inquiets parce que les médecins se font rares dans le secteur. Il reste un généraliste à Coucouron. Une généraliste est en train de s'installer au Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire. Mais c'est déjà plus loin pour les habitants de Saint-Cirgues-en-Montagne. Magalie, 37 ans a fait appel ce lundi au docteur Blanc. ça a toujours été son médecin depuis sa naissance.

Il fait partie de la famille, on peut se confier explique Magalie, une patiente du docteur Blanc.

Et elle est un peu perdue. Elle ne sait pas à qui elle va pouvoir faire appel.

C'est la même chose pour David, 40 ans, un hôtelier du Lac-d'Issarlès. Lui aussi est soigné depuis son enfance par le docteur Blanc et lui aussi ne sait pas vers qui se tourner.