Plélan-le-Petit : un festival pour aider un petit Finistérien atteint d'un cancer cérébral

Nathan a deux ans et demi, il habite à Plouezoc'h dans le Finistère et il est atteint d'un cancer cérébral. Et pour l'aider a surmonter cette épreuve, l'association costarmoricaine, MavieMoncoeurMonsoleil organise "La Nuit de Colyn", un festival avec cinq concerts à l'affiche, ce samedi 13 novembre à Plélan-le-Petit (Côtes d'Armor). Les bénéfices de l'évènement seront reversés à la famille.

"Voir autre chose que les hôpitaux"

Nathan a été opéré deux fois cet été, il est parti suivre un traitement, de la protonthérapie à Nice pendant plusieurs mois. C'est Laëtitia Pierret la mère de Colyn, un garçon mort à l'âge de 7 ans en juin 2020 d'un cancer pédiatrique, qui est à l'initiative du projet. Ce concert doit permettre à lui et sa famille "de changer son quotidien" et "à voir autre chose que les hôpitaux".

Cinq groupes locaux de blues, rock ou reggae seront à l'affiche, dont certains sont venus bénévolement : DC Head Higher, Sueur Froide, Two Roots, Ti’Jam et Maracujah.

Les difficultés financières des parents d'enfants malades

Laëtitia souligne aussi les difficultés que rencontrent les parents qui doivent se mettre en congés pour s'occuper de leur enfant malade. "Le temps que l'administratif se mette en route, on est deux voire trois mois sans aucun revenu, explique-t-elle. Je trouve ça aberrant de vivre ça. On est déjà dans le stress quotidien de son enfant qui est malade, et en plus on se demande si on va pouvoir payer notre loyer et nos factures." Elle mise donc sur le bénéfice du festival pour aider les parents de Nathan, "qui ont tout géré tous seuls". L'association a également lancé un cagnotte Leetchi.

"J'ai fait la promesse à mon fils que j'aiderai les enfants, donc je le ferai jusqu'au bout" - Laëtitia, la mère de Colyn

Laëtitia organise aussi ce festival "en mémoire de [s]on fils", car Colyn "était un petit garçon plein de vie qui aimait faire la fête, qui adorait la musique". Il avait dit à ses parents qu'il voulait que l'association serve "pour lui, mais aussi pour les autres enfants", explique sa mère.