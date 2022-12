Pluguffan recherche trois médecins après deux départs en retraite

Plutôt bien dotée jusque là en médecins généralistes, la commune de Pluguffan, tout près de Quimper, dans le Finistère, va perdre deux de ses cinq praticiens. A 64 ans, deux d'entre eux partent en effet à la retraite après près de 35 ans d'installation. Un coup dur pour la ville de 4.250 habitants. Depuis plus d'un an, les deux médecins ont pourtant multiplié les annonces sur des groupes Facebook et des sites spécialisés, en France et même en Belgique. En vain. Alertée, la mairie se mobilise.

Alléger la charge de travail

Il faut dire que les médecins travaillent beaucoup. Ils s'occupent à eux deux d'au moins 3.000 patients. Les semaines sont chargées et ça rebute les jeunes médecins. "On a eu deux contacts sérieux, mais les jeunes confrères n'ont pas voulu s'investir au vu de la charge de travail", explique Patrick Guyomar. Le médecin en est conscient, il fait de grosses journées. Il commence avant 8h et termine souvent après 19h30, "avec une petite pause de 20 minutes pour manger".

Bien au fait du changement de génération et de philosophie chez les jeunes médecins, le maire de Pluguffan, Alain Decourchelle, souhaite aider non pas deux mais trois médecins à s'installer pour prendre la relève, afin d'alléger la charge de travail des successeurs. Il souhaite aussi faciliter leur installation. La décision sera votée ce jeudi 15 décembre en conseil municipal, mais la mairie veut racheter le local des médecins pour le mettre à disposition des nouveaux venus et faciliter ainsi leur installation. "On sait que beaucoup de communes cherchent des médecins donc il faut qu'on soit attractifs. Et les conditions financières en font partie", reconnaît le maire.

Offre de santé

Alain Decourchelle loue les atouts de sa commune, sa proximité avec Quimper, avec les plages du sud Finistère, les équipements de Pluguffan (écoles, crèches, assistantes maternelles, médiathèque, complexe sportif, diversité des commerces) et son dynamisme. L'offre de santé de la ville est en effet vaste, et le deuxième cabinet médical, qui compte trois médecins, propose aux nouveaux médecins de "travailler main dans la main", explique le maire. "Ils pourraient avoir les mêmes logiciels métiers, de façon à ce que quand l'un est absent, ce soit l'autre cabinet médical qui prenne le relai. L'idée est qu'ils travaillent sous une seule structure, mais avec deux sites différents."

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie de Pluguffan, au 02.98.94.01.11.