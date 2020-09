Plus assez de prénoms pour baptiser les trop nombreuses tempêtes tropicales de l'Atlantique

En 2020, le nombre de tempêtes dans l'Atlantique bat des records. Cette augmentation provoque une situation quasiment inédite. L'Onu, qui donne des prénoms à ces tempêtes via son agence l'Organisation météorologique mondiale, va bientôt manquer de prénoms. Depuis 1953 - date à laquelle on a commencé à baptiser les tempêtes -, manquer de prénoms n'est arrivé qu'une seule fois en 2005.

Pourquoi il n'y a plus assez de prénoms pour les tempêtes ?

S'il n'y a plus assez de prénoms pour les tempêtes, c'est à cause de la façon dont sont donnés ces prénoms. L'Organisation météorologique mondiale fait une liste avec un prénom par lettre de l'alphabet. Sauf pour les lettres avec très peu de choix comme Q ou Y. Ces prénoms doivent être simples à dire en français, en espagnol et en anglais à cause des pays concernés par ces tempêtes. Et depuis 1979, les prénoms féminins doivent alterner avec les prénoms masculins. Résultat, chaque année il y a 21 prénoms par liste. Et comme en moyenne, par an il y a une douzaine de tempêtes tropicales dans l'Atlantique, ça suffit largement. Sauf que cette année, il y a bien plus de tempêtes. Et comme ces listes sont faites très à l'avance, impossible de les modifier.

La solution : changer d'alphabet

La solution pour continuer à pouvoir donner des prénoms aux tempêtes est tout simplement de changer d'alphabet. Comme en 2005, l'Organisation Météorologique Mondiale va devoir passer à l'alphabet grec. Et donc aux lettres grecques : alpha, beta, gamma... jusqu'à zeta. Et si on va au delà, ce sera encore un autre record battu. Comme la saison des tempêtes tropicales dans l'Atlantique se termine le 30 novembre, à surveiller donc.