Plus question d'aller embrasser pépé, mémé ou n'importe quel parent dans les Ehpad. Les visites sont interdites pour éviter une contamination éventuelle au coronavirus. La mesure pourrait durer plusieurs semaines.En Creuse, on tente de trouver des moyens pour garder le contact avec les familles.

Plus aucun visiteur dans les maisons de retraites creusoises, et ça pourrait durer longtemps

A la résidence Anna Quinquaud, à Guéret, le parking visiteurs est bien vide. Seule Paulette s'avance sous la pluie et découvre l'interdiction affichée à l'entrée.

Tous les jours depuis 6 ans, elle vient rendre visite à une amie hébergée dans cet établissement public.

"Je comprends cette mesure de précaution.. mais vraiment , il y'a des personnes qui n'ont plus de famille dans leur entourage, là on va les laisser encore plus seules, c'est abusé " lâche cette retraitée dans un sourire contrit.

Une interdiction pour plusieurs semaines ?

C'est vrai qu'il règne un grand calme dans cet Ehpad qui accueille 225 résidents.

"On a fait le compte, habituellement on reçoit 400 à 600 visiteurs par semaine, note Catherine Foussadier, la cadre de santé qui dirige cet établissement. C'est la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de mesures. On a téléphoné et envoyé des mails à toutes les familles. Pour l'instant tout le monde comprend et accepte cette obligation, mais on ne sait pas combien de temps cela peut durer. Sans doute plusieurs semaines."

"Pour le moment, ça n'angoisse pas nos résidents, assure Bruno Moreigne le médecin gériatre, il faudra sans doute leur expliquer et expliquer encore cette mesure. Certains n'ont pas encore réalisé que l'on en train de "sanctuariser" en quelque sorte notre établissement."

Ordinateur et webcam pour continuer à voir les familles

Les résidents ont le téléphone dans leur chambre et peuvent facilement joindre leur famille, mais pour garder un contact visuel, Alexis Blin cadre de santé leur a branché un ordinateur avec webcam dans la bibliothèque de l'établissement.

Un petit coin salon avec caméra pour continuer à voir sa famille © Radio France - Olivier Estran

"On a fait un petit coin confortable avec un canapé. Un soignant peut aider le résident à se connecter, et ensuite on ferme la porte pour garder la confidentialité" explique Alexis Blin.

Les personnes âgées vont-elles être perdues avec ce mode de communication ? "Oh non, répond avec sourire le jeune soignant, la plupart sont déjà habitués à ces nouvelles technologies. On a vraiment des résidents connectés, voir des e-seniors."

Sur le parking , on informe Paulette de cette solution "D'accord, mais mon amie est malheureusement sourde, déja le téléphone ce n'est même pas la peine. Là, je venais chaque après-midi prendre le goûter avec elle. Ça fait mal quand même."

Continuer les activités

A la résidence Anna Quinquaud, comme à l'Ehpad de Bonnat qui accueille 80 résidents, on est bien décidé malgré tout à garder le maximum d'animations. "On va continuer a faire de la gym et a chanter des chansons, explique Valérie Verger, directrice de Bonnat. On ne prend plus d'intervenants extérieurs et on s'appuie sur notre personnel."

Et parfois des visites possibles

Et comme dans toute règle, il peut y'avoir des exceptions :

"Evidemment, dans les Ehpad nous sommes confrontés à la fin de vie, assure Catherine Foussadier, donc si une personne vit ses derniers jours, on va bien sûr autoriser la famille à l'accompagner. On étudiera avec les médecins chaque situation au cas par cas."