INFO FRANCE BLEU PARIS - Plus aucune trace détectable de coronavirus dans l'eau non-potable de Paris

Près d'un mois après la découverte de traces infimes de Covid-19 dans le réseau d'eau non potable de Paris, France Bleu Paris s'est procuré les résultats des derniers prélèvements effectués par Eau de Paris, l’organisme en charge des réseaux d’assainissement. D'après les échantillons, analysés en date du 11 mai, il n’y a plus aucune trace détectable de Covid-19 dans l’eau non-potable de la capitale.

Dimanche 19 avril dernier, des traces du coronavirus avaient été détectées sur quatre des 27 points de prélèvements par le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris.

Pour assurer la sécurité des agents d'entretien, la ville de Paris avait alors décidé de ne plus utiliser l'eau non potable pour le nettoyage de la voirie, par principe de précaution. La centaine de points d'eau non potable où se ravitaillent d'habitude les camions de nettoyage ont progressivement été convertis en points d'eau potable. Ils devraient le rester jusqu'à décision conjointe de la ville de Paris et de l'Agence régionale de Santé.