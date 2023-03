Plus d'accueil direct aux urgences du Sud-Manche, l'appel au 15 devient obligatoire

A partir de ce lundi 3 avril, il ne sera plus possible de se présenter aux accueils des urgences du Sud-Manche sans y avoir été invité par le SAMU-Centre 15. L'Agence Régionale de Santé a annoncé ce vendredi une réorganisation au sein des services du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel à Avranches, Granville et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une mesure valable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, jusqu'à nouvel ordre.

C'est une conséquence de l'entrée en vigueur de la loi Rist, ce 3 avril, et l'instauration d'un plafond de rémunération pour les médecins-intérimaires, nombreux dans le Sud-Manche. "L'effectif des services d’urgences des établissements du groupe hospitalier Mont-Saint-Michel sera plus réduit en avril qu’à l’accoutumée, faute de médecins remplaçants acceptant dans l’immédiat le plafond de rémunération de 1390€ par 24h [...]", écrit l'ARS dans son communiqué. Cela concerne les urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.

Appel à son médecin traitant, puis au 15

Selon l'Agence Régionale de Santé, cette réorganisation "doit permettre à l’équipe du service des urgences de se concentrer sur sa mission principale d’accueil des urgences vitales."

Concrètement, en cas de besoin, il faut d'abord appeler le 15. Un médecin régulateur décidera alors s'il faut vous orienter vers les urgences ou non. Le premier réflexe "doit être de contacter son médecin traitant, et à défaut de composer le 15", indique l'ARS. Il existe toutefois une exception. L'accès aux urgences sera possible "pour les patients qui seront adressées par leur médecin-traitant avec un courrier", précise le communiqué.