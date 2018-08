Le déluge qui s'est abattu sur l'Ardèche a pollué l'eau du réseau public et six communes sont privées d'eau potable : Saint-Montan, Larnas, Gras, Bidon, Saint Remèze et une partie de Bourg-Saint-Andéol.

Il faut faire bouillir l'eau avant de la boire

Selon la préfecture de l'Ardèche, l'eau peut être utilisée pour les sanitaires et les douches mais pas pour le brossage des dents, la cuisine, la boisson à moins de l’avoir fait bouillir pendant 10 minutes minimum. Les habitants ont été avertis par un message téléphonique. Une distribution d’eau est organisée par la communauté de communes et VEOLIA, sur les différentes communes. Les points de distribution seront aussi communiqués aux habitants par téléphone. Ils seront également sur le site internet de la DRAGA (www.ccdraga.fr) et sur le site internet de VEOLIA (www.eau.veolia.fr).

Les métiers de bouche, les campings ont également été pris en compte. Cette situation perdurera tout le week-end et peut-être en début de semaine prochaine. Le retour à la normale sera validé par l’Agence Régionale de Santé après analyse sur toutes les communes. Pour tout renseignement, vous pouvez aller sur les sites internet de la DRAGA ou et VEOLIA, et téléphoner au 09 69 32 43 58