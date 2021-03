Plus d'une centaine de personnes réunies pour sauver la chirurgie à l'hôpital de Fourmies

La colère est très forte ce jeudi après-midi devant l'hôpital de Fourmies, qui pourrait être amputé de son bloc opératoire et la chirurgie programmée. Colère d'autant plus forte expliquent les manifestants que les indicateurs de santé sont mauvais dans ce secteur où 30% de la population est au chômage et 35% n'a pas de moyen de locomotion.

Manifestation pour la sauvegarde de la chirurgie à l'hôpital de Fourmies © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

L'ARS a lancé un audit pour réorganiser la chirurgie sur le territoire car rappelle Mickael Hiraux le maire de Fourmies, président du conseil de surveillance de l'établissement, le service accuse un déficit de 1.5 million d'euros avec seulement 1300 actes par an contre 7000 dans la polyclinique voisine. L'objectif de l'ARS est "la sécurisation de l’offre de soins en assurant une optimisation des ressources médicales disponibles entre les deux établissements voisins". ARS qui précise que la chirurgie d'urgence serait maintenue à l'hôpital, et que cette réorganisation "doit permettre de maintenir l’activité de la maternité à Fourmies."

Mais pour Jean-Claude habitant de Wignehies, les questions financières n'ont pas lieu d'être dans ce service public de proximité

On ne doit pas gagner de l'argent avec la maladie, on a besoin de l'hôpital

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les plus de 500 salariés craignent eux le début d'un démantèlement de leur hôpital, avec dans un premier temps, la maternité et les urgences qui ne seront pas viables sans bloc et chirurgiens sur place explique Frédéric Pétrisot, délégué CGT. Le syndicaliste qui ajoute que certaines pièces du bloc ne sont pas réparées "si on veut pas réparer le matériel c'est qu'il y a quelque chose derrière!"

Pascal Coutaut, ambulancier-aide soignant s'inquiète lui pour le recrutement des urgentistes qui ne voudront plus venir à Fourmies sans bloc opératoire pour les sécuriser.

Pascal Coutaut, ambulancier-aide soignant aux urgences de l'hôpital de Fourmies Copier

Le maire de Fourmies qui a dans un premier temps voté pour l'audit souhaite aujourd'hui réfléchir à d'autres solutions notamment un pôle de santé Fourmies-Wignehie-Hirson dans l'Aisne

Les syndicats vont demander un comité de surveillance extraordinaire, un comité technique extraordinaire, ils ont également commencé à interpeller les différents candidats aux régionales pour maintenir leur hôpital de proximité.