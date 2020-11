Coronavirus : plus d'une centaine de soignants positifs dans les hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan

Le Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes compte plus d'une centaine de personnels de santé testés positifs au coronavirus et à l'arrêt sur ses sites de Charleville-Mézières et de Sedan. Autant de forces en moins dans une situation déjà très tendue.