Plus de 100 000 tourangeaux invités à se vacciner gratuitement contre la grippe à partir de cette semaine

La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe commence. En Indre-et-Loire, plus de 100 000 personnes à risque ont reçu une invitation à se faire vacciner gratuitement. Elles ne sont que 51% à en avoir profité.

Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes une femme enceinte, ou si vous êtes identifié comme faisant partie des personnes à risque, vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui un courrier vous invitant à aller vous faire gratuitement vacciner contre la grippe.

L'an dernier, seules 51% des personnes à risque ont été vaccinées en Indre-et-Loire

Ca concerne plus de 100 000 personnes, en Indre-et-Loire, mais d'après la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ceux qui répondent à cet appel sont à peine majoritaires : seulement 51 % l'année dernière. Ca parait peu...mais quand on pose la question aux personnes de plus de 65 ans, c'est quasiment toujours la même réponse : ils ne se font pas vacciner.

"D'abord, je ne suis jamais malade, et il y en a qui se font vacciner et qui sont malades quand même...et puis je déteste les piqures" un sexagénaire

Dans certaines pharmacies, les ventes du vaccin de la grippe ont chuté fortement l'année dernière : - 20 % par exemple à la pharmacie mutualiste dans le centre de Tours. Sa directrice estime que les campagnes anti-vaccin prennent le dessus dans le débat, et alimente la peur de se faire vacciner. Sa collègue Catherine, qui tient la pharmacie de l'opéra est d'accord

"Ca m'inquiète un peu, mais j'espère que les gens vont se rendre compte que dans tout ce qui est dit, il y a beaucoup de choses bêtes ou inutiles. On en fait trop sur l'aspect dangereux des vaccins et des médicaments, c'est sûr"

La grippe a fait 15 000 victimes l'hiver dernier : autant que la canicule de 2003

Christophe Génies est le vice président de l'ordre des médecins en Touraine. Selon lui, se faire vacciner contre la grippe reste primordial. Il rappelle que 15 000 personnes sont décédées de la grippe l'an dernier, c'est autant que lors de la canicule de 2003.

"La vaccination anti-grippale est une vaccination efficace, sans beaucoup d'effets secondaires, et qui protège à 80% les personnes vaccinées".

La campagne qui démarre cette semaine n'est pas réservée aux personnes à risques, mais pour les autres, le vaccin anti-grippal coûtera 6,10 euros en pharmacie. Cette campagne de vaccination se termine le 31 janvier.