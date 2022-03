Plus de 110 000 habitants de l'Yonne sont appelés à se faire dépister pour le cancer colorectal

On estime en France à 43 000 le nombre de nouveaux cas chaque année (23 000 hommes et 20 000 femmes) et à plus de 18 000, le nombre de décès.

Plus de 110 000 icaunais âgés de 50-74 ans sont appelés à se faire dépister. Le sujet reste encore tabou malgré les dispositifs qui existent explique le Docteur Stéphane Cornélis de l'antenne de l'Yonne du centre régional de coordination des dépistages de cancer.

France Bleu Auxerre : le dépistage du cancer colorectal reste tabou ?

Docteur Stéphane Cornélis : Oui, Beaucoup de personnes ne font pas ce dépistage. On diagnostique 45 cas environ chaque année dans l'Yonne sachant que le nombre de décès est bien supérieur. C'est pourtant très simple de se faire dépister, en recherchant dans les selles des traces de sang qui ne voient pas à l'œil nu.

Il faut se faire dépister à partir de 50 ans. Cela permet de dépister des états précancéreux. Depuis le 1er mars l'assurance maladie a mis en place un site de commande en lignes de kits. Nous, au centre régional de dépistage nous envoyons un courrier d'invitation tous les deux ans aux 50-74 ans.

Et vous envoyez des courriers de rappel quand çà ne suffit pas ?

Oui, quand les gens ne le font pas nous envoyons un rappel cinq mois plus tard et si nous n'avons toujours pas de réponse nous renvoyons un troisième courrier neuf mois plus tard et ainsi tous les deux ans. Dans l'Yonne nous avons actuellement 38% des personnes concernées qui participent au dépistage, on est loin des 65% qu'il faudrait pour que cela soit efficace. Les meilleurs départements atteignent 45%.

Il existe des gestes de prévention ?

Oui, on pourrait éviter 40% de la totalité des cancers si l'on respectait quatre principes : pas de tabac, peu ou pas d'alcool, une alimentation équilibrée riche en fibres et une activité physique régulière.

Vous proposez jusqu'au 27 mars à un défi connecté en équipe, de quoi s'agit-il ?

Il suffit de télécharger gratuitement l'application "Kiplin" sur un smartphone et vous pourrez commencer à marcher ou courir. En équipe de cinq personnes vous pouvez relever les défis comme répondre à un quizz, jouer contre une autre équipe, réaliser plus de 10 000 pas dans une journée.

Pour en savoir plus : https://www.depistagedescancers-bfc.fr/defi-connecte