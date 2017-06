Plus de 1400 opérations de chirurgie esthétiques chaque jour en France

A Marseille, les meilleurs spécialistes de la chirurgie esthétiques sont réunis jusqu'à samedi. A leur actif : 511 000 actes par an. Dans cette ville, la dernière tendance : s'offrir de nouvelles fesses.

Si la Société Française de Chirurgie Esthétique a choisi Marseille pour son 30ème congrés, ce n'est peut être pas seulement pour le soleil du Vieux Port . C'est aussi parce que cette spécialité est en plein essor dans la ville. On s'y refait le nez, le visage et de plus en plus ... les fesses. "Marseille c'est le Brésil de la France, explique le docteur Richard Abs, président de la SOFCEP. Ici les gens sont sur la plage même en hiver ! A Lyon, c'est l'obésité. Nous, c'est les fesses". Ce médecin s'en amuse mais ne cache pas son inquiétude lorsqu'il voit des parents venir le voir avec leur fille pour lui offrir des prothèses mamaires pour le bac ou le permis de conduire.

Alors que la lipoaspiration affine le corps, le # bodylift rajeunit la silhouette. Praticiens, réservez vos dates. #sofcep2017 — Richard Abs (@AbsRichard) April 17, 2017

Au moins 300 euros pour une séance de botox

Chaque jour en France, les chirurgiens esthétiques pratiquent plus de 1400 opérations. En grande majorité, c'est du botox qu'ils injectent. Une technique qui représente plus du tiers de leurs interventions. Un petit coup de pouce artificiel facturé entre 300 et 500 euros par séance.

Très souvent, les médecins entendent leurs patientes leur citer en exemple des stars auxquelles elles veulent ressembler. Sophie Marceau est régulièrement montrée en exemple. Alors que les plus jeunes préfèrent se rapprocher de la plastique de Kim Kardashian.

Allongée sur la plage des Catalans, à proximité du centre ville, Léa, 69 ans confie qu'elle va faire opérer en novembre prochain pour le ventre. Ça lui coûtera 5000 euros. "J'ai toujours été coquette, dit elle. Mais j'ai grossi parce que je suis malade." Sa voisine de serviette elle accuse ses trois grossesses responsables des 35 kilos en trop. "J'aimerais me faire remonter la poitrine. Mais la faire refaire, ça mon mari ne veut pas". S'offrir une nouvelle paire de seins c'est surtout une dépense trés importante : 3000 à 7000 euros.