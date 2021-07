Entre 2 200 et 2 700 personnes ont manifesté ce samedi 31 juillet à Nancy, depuis la Place Maginot, pour demander le retrait du projet de loi anti-covid qui prévoit d'étendre le pass sanitaire et rendre la vaccination au Covid-19 obligatoire pour les soignants.

Plus de 2 000 manifestants à Nancy contre le pass sanitaire

Une troisième manifestation à Nancy ce samedi 31 juillet contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Le cortège a rassemblé jusqu'à 2 200 personnes selon les autorités, 2 700 répondent les organisateurs. Ils étaient 2 500 samedi dernier.

Défendre les libertés individuelles

Au fil des prises de parole et des slogans, les manifestants pointent du doigt un projet de loi liberticide. "On n'a pas le choix. C'est ça qui a déçu tout le monde, regrette Céline, éducatrice sportive, pancarte à la main, on est sous le joug de quelque chose qu'on ne comprend pas."

Un manque de pédagogie que reprochent plusieurs manifestants au gouvernement. "Il impose sa loi, sans nous demander notre avis, c'est le fait d'être contraint qui me gêne", lance Hélène, masque sur le visage. Plus loin, un cercle se forme autour d'une manifestante. Vaccinée, elle vient de bruler son pass sanitaire. Un acte de révolte : "J'ai pas envie d'être prioritaire partout par rapport aux autres !"

Le papier se consume sous les d'applaudissement et de les cris de "Liberté !; "Liberté !" L'un des triptyques de la devise républicaine devenu le grand slogan du mouvement. Les manifestants le scandent et l'affichent sur des pancartes. Certaines font allusions au IIIe Reich, d'autres critiquent le pass sanitaire comme un "fichage politique des citoyens".

La grande majorité des manifestants cristallisent leur mécontentement sur l'obligation vaccinale. Sabrina est concernée, elle est en école d'infirmière et devra s'y plier si le projet de loi est adopté : "Si je suis pas vaccinée fin août, je vais pas en stage, j'ai pas mon diplôme... Et ça je suis pas d'accord."

Manifestation sans accros

Dans sa globalité, la manifestation s'est déroulée dans le calme, sans heurt. Les forces de l'ordre ont dû repousser 200 personnes qui avaient l'intention "de forcer le périmètre de protection mis en place et de provoquer des tensions", indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Un homme a également été interpellé puis placé en garde à vue pour avoir sur lui un point américain. Il n'y a pas eu de casse ni de dégradation du mobilier urbain.