Plus de 200 adolescents se font vacciner chaque jour au centre Micropolis de Besançon

Les 12-17 ans sont les moins vaccinés en Bourgogne Franche-Comté, seulement 61% d'entre eux ont reçu une dose. Ce chiffre peut s'expliquer par la non-obligation de présenter un pass sanitaire pour les loisirs. Pour autant au mégacentre de Micropolis à Besançon, les pré-adolescents et les adolescents sont présents. En moyenne, 210 jeunes viennent recevoir leur première ou leur deuxième injection par jour. Un pic de 350 injections sur une journée a même été relevé mi-juillet après l'allocution d'Emmanuel Macron.

53,6 % des adolescents habitant dans le Doubs ont reçu une dose

Le bilan des 12-17 ans primo vaccinés varie selon les départements Franc-Comtois. La Haute-Saône comptabilise le plus haut taux avec 67,2%, suivie de près par le Jura (63,8%) et du Territoire de Belfort (56,3%). Les jeunes habitants du Doubs sont les moins bien protégés avec seulement 53,6%. Paradoxalement, le nombre d'adolescents venant se faire vacciner à Micropolis à Besançon reste stable depuis le début du mois d'août.

Les plus jeunes, entre 12 et 14 ans, viennent, majoritairement, recevoir une dose sur une obligation de leurs parents. "J'amène mon fils de 12 ans car son grand-père a passé dix jours dans le coma à cause du Covid et nous ne voulons plus risquer cela", déclare Alison. Son fils Bastien a surtout peur de louper l'école si des classes venaient à être fermées.

De 15 à 16 ans les adolescents veulent se faire vacciner pour "sortir boire des verres, aller au cinéma...". D'ailleurs les 16 -17 ans n'ont plus besoin d'autorisation parentale ou de la présence d'un accompagnant adulte pour être vaccinés.