Plus de 200 enfants nés à Carhaix réunis pour une photo de famille

Au total, ce sont plus de 3.500 enfants qui sont nés à la maternité de Carhaix entre 2008 et 2023.

Ils ont en commun d'être nés entre 2008 et 2023 à la maternité de Carhaix. Plus de 200 enfants se sont réunis ce dimanche pour une grande réunion de famille, organisée par le comité de défense de l'hôpital et de sa maternité. Et comme pour toute réunion de famille, il faut une photo de famille.

Une photo prise bénévolement par un photographe de la ville, Anthony Carré, ça s'invente pas ! "Tout s'est bien passé. Il y a eu du soleil au moment de la photo, c'est peut-être un signe." Et malgré le monde présent tout le monde est dans le cadre.

Dans le cadre justement, il y a Sacha, 14 ans, qui, comme beaucoup, arbore un T-shift graphé d'une petite BD. "Les milliers de poussins nés à Carhaix depuis quinze ans vous disent merci Gast !" Ce "poussin" donc est né en 2009 et sa maman Nelly, explique la chance qu'elle a eu d'avoir une maternité à proximité pour ses accouchements. "On habite à Gourin, l'hôpital et la marternité de Carhaix sont les plus proches de chez nous. Mes trois gars sont nés ici. Pour le deuxième, ça a été très très rapide et s'il n'y avait pas eu Carhaix, j'aurais accouché dans la voiture", plaisante-t-elle.

Même histoire pour Graziella, elle aussi venu avec ses trois enfants pour la photo. Pour son premier, elle devait accoucher à Brest. "Par césarienne, tout était prévu, mais il a été très pressé, donc heureusement qu'il y avait Carhaix", souligne la jeune maman.

Tous les parents, et notamment les mamans, venues pour cette photo avec leurs enfants, ont également mis en avant la sérénité qu'il y a à savoir que la maternité n'est pas loin. "On sait qu'on peut appeler nuit et jour, si il y a un problème", explique Léna, maman d'un petit Kaou né prématurément en 2017.

Montrer l'importance des hôpitaux de proximité

Des bébés arrivés en express, des prématurés, ou juste le choix d'être suivie près de chez soi... 3.500 histoires pour autant d'enfants nés à Carhaix depuis 2008, année où la maternité a bien failli fermé ces portes. "C'est une date anniversaire, le 25 juin, il y a 15 ans, le tribunal administratif de Rennes annonçait la réouverture de la maternité", rappelle Sylvie Mercier, co-présidente du comité de défense de l'hôpital et de la maternité.

Alors cette photo de famille, c'est tout un symbole. "Comme ça, on a la preuve que ces enfants sont nés à Carhaix", explique Maire Antoinette Quillerou, conseillère municipale à Carhaix. Une manifestation festive également pour montrer l'importance des soins de proximité. Car si la maternité n'est plus aussi menacée qu'elle a pu l'être dans le passé, la délégué à la langue bretonne le rappelle, "il y a des menaces actuellement sur l'hôpital, surtout sur les urgences. Il n'est pas question qu'un hôpital de proximité comme Carhaix ferme." Les urgences, ne seront assurées que via un appel au préalable au 15. La chirurgie et la cardiologie sont également sur la sellette, et doivent fusionnés : neufs fermetures de lits auront lieu cet été.