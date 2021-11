Plus de 200 personnes malades au collège Missy à La Rochelle : il restera fermé lundi et mardi prochain

A La Rochelle, le collège Missy restera fermé lundi et mardi prochain, le 29 et le 30 novembre. Avec de nombreuses personnes touchées par de nombreux symptômes depuis mardi dernier, l'ARS, l'agence régionale de la santé et l'académie appliquent un principe de précaution.

Des symptômes parfois spectaculaires

Plus de 200 personnes sont touchées par différents symptômes, assez spectaculaires. Des douleurs abdominales, des vomissements, et parfois de la fièvre. 195 élèves sur 560, et 10 membres du personnels du collège sont touchés. Deux personnes ont même été brièvement hospitalisées. A ce stade, même si la piste de l'intoxication alimentaire est privilégiée, il n'y a aucune certitude sur la cause de ses symptômes. Des prélèvements des plateaux servis sont actuellement en cours d'analyse. En attendant les résultats, ils devraient être révélés samedi ou dimanche.

560 élèves resteront à la maison lundi et mardi prochain

Dans le doute, et sur recommandation de l'ARS, un grand nettoyage de l'établissement doit être réalisé. 560 élèves resteront donc à la maison lundi et mardi prochain, avec pour certains une continuité pédagogique via internet. Le collège rouvrira ses portes le mercredi 1er décembre. En attendant, il est demandé aux familles de bien surveiller leur enfant, et d'appeler SOS médecin ou le 15 en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes.

Un cas de Covid chez les 6ème, tous les élèves de ce niveau sont cas contact

Dans le même temps, avec l'apparition d'un cas de Covid 19 en 6ème, les élèves de ce niveau vont devoir se faire tester avant un retour en classe. Là 141 élèves sont concernés.