Plus de 200 résidents d'un foyer social d'Annecy seront testés au Covid-19 ce mardi

La brigade des "cas-contacts" est à pied d'oeuvre dans un foyer social d’Annecy. C’est là qu’on a découvert un nouveau foyer épidémique en fin de semaine dernière avec 7 personnes contaminées par le Covid-19.

Après une première vague de 36 tests vendredi dernier, le dispositif de recherche élargie passe à l'action ce mardi avec le dépistage massif de l'ensemble des résidents.

" Il fait partie des sites sensibles comme peuvent l'être les ehpad " explique Anne-Sophie Ronnaux-Baron médecin responsable du pôle de veille sanitaire à l'Agence Régionale de Santé en Auvergne Rhone Alpes.

Site sensible

Le foyer Adoma est un lieu collectif avec de la promiscuité, qui accueille une population en grande précarité.

Anne-Sophie Ronnaux-Baron détaille la procédure : "Le médecin généraliste pose un diagnostic sur des symptômes de Covid 19. Le patient se fait tester. Test positif. Résultat envoyé à l'assurance maladie qui nous le transmet directement, et dans un cas comme ça, c'est nous, l'ARS, qui coordonnons les acteurs. Un premier cercle est testé : les personnes très exposées au patient 0 - elles ont passé plus d'un quart d'heure avec lui sans protection. C'est là que nous avons trouvé 6 autres cas. Et ensuite nous testons l'ensemble de la structure."

Dispositif mobile

Des tentes et un camion de dépistage du CHANGE, le centre hospitalier d’Annecy Genevois, vont être installés ce mardi matin sur le parking derrière la résidence d'accueil. Cette unité mobile est assurée par le SAMU 74, coordonnée par un médecin de l’hôpital, avec la présence des pompiers du SDIS 74 et un médecin de l’agence régionale de santé.

Le plus compliqué consiste à organiser un parcours de soin afin que 230 personnes potentiellement infectées respectent la distanciation physique.

Covid-19 : Un extracteur pour analyser les échantillons. © Radio France - Alexandre Berthaud

L'expérience des Contamines-Montjoie

Pour ce type de foyer de contamination, la Haute-Savoie est malheureusement rodée si l'on peut dire.

Anne-Sophie Ronnaux-Baron le souligne : "La première vague de tests s'est appuyée sur l'expérience des acteurs de la santé de Haute-Savoie qui ont géré le premier foyer début février aux Contamines-Montjoie. C'était bien organisé car on a pu faire passer par groupe de cinq dans des tentes à l'extérieur du bâtiment."

Un dispositif similaire est mis en place ce mardi.

Les malades ne sont pas restés au foyer d'Annecy

C'est le médecin de l'hôpital d'Annecy qui a annoncé les résultats des tests pratiqués avec des sondes nasales. "Ce n'est pas quelqu'un du centre d'hébergement qui annonce les résultats. Le secret médical est respecté et cela permet d'expliquer et de faire accepter la prise en charge car ces patients ne peuvent pas rester sur place. De cas-contacts, ils sont devenus cas confirmés. Ils ne peuvent s'isoler dans une structure collective ainsi qu'on peut le faire dans une famille."

Les sept personnes infectées ont donc été transportées dans un autre département à Chambéry, dans une unité de desserrement. Il s'agit de structures qui n'accueillent que les malades du Covid-19 qui y séjournent avec des protections, le temps du confinement. Au plus fort de la crise, il y avait plusieurs unités de ce genre, notamment à Annecy. Mais aujourd'hui, elles ont fermé. Il restait celle de Chambéry.