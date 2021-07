Covid-19 : plus de 2000 manifestants à Metz contre l'extension du pass sanitaire

La mobilisation contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour les soignants a rassemblé plus de 2000 personnes à Metz ce samedi 17 juillet. Les manifestants dénoncent une restriction de leurs libertés.

Une large mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi 17 juillet dans les rues du centre-ville de Metz. Plus de 2000 manifestants ont répondu à l'appel de plusieurs collectifs dont certains de gilets jaunes, pour s'opposer à l'élargissement du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour tous les soignants.

Le pass sanitaire sera nécessaire pour accéder une large partie de services et d'activités. Il entrera progressivement en vigueur dès ce mercredi 21 juillet, d'abord pour les lieux de loisirs et de culture de plus 50 personnes puis début août pour les cafés, restaurants, centres commerciaux, salles de sport, et établissements médicaux.

Plusieurs gilets jaunes étaient présents dans le cortège © Radio France - Léo Limon

Les tests PCR deviendront eux payants à l'automne. Face à ces nouvelles règles, les manifestants messins dénoncent une restriction de leurs libertés. "On est libre de se faire vacciner ou non. Le gouvernement nous infantilise et nous tape sur les doigts, s'agace Mathieu, au lieu de nous dire que c'est la meilleure solution pour mettre fin à la pandémie on nous prive de nos droits et libertés. On va presque nous limiter de faire nos courses alimentaires, c'est honteux. J'avais envie de me faire vacciner, mais vu ces obligations je n'irai pas."

Mêmes arguments et même colère chez Amanda qui dénonce "un chantage affectif" mené par le gouvernement : "c'est un chantage pour le travail et le loisir, nous allons être vu comme des marginaux".

Quelques échauffourées en fin de manifestation

Le cortège messin s'est achevé dans la confusion. Aux alentours de 16h une partie des manifestants s'est dirigée vers la préfecture au lieu de rejoindre le point d'arrivée place de la République. Des échauffourées ont éclatés avec les forces de l'ordre sur la passerelle enjambant la Moselle entre la rue des Roches et la place de la comédie. Des grenades lacrymogènes ont été lancées par la police lorsque des manifestants ont tenté de forcer le passage. Le reste du cortège a rejoint dans le calme la place de la République.