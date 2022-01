Plus de 2000 personnes dans les rues de Besançon contre la succession des mesures sanitaires à l'école

Regroupés par organisations, mais rassemblés dans un même cortège, enseignants, parents d'élèves et lycéens, au total plus de 2000 personnes ont défilé ce jeudi 13 janvier dans les rues de Besançon. Ils protestent essentiellement contre la succession des protocoles sanitaires et le manque de moyens pour juguler la pandémie de Covid-19.

Après un regroupement place de la révolution, le cortège des manifestants s'est arrêté d'abord devant le rectorat de l'académie. Les nombreux enseignants présents dans ce rassemblement critiquent pour la plupart leur ministre Jean Michel Blanquer qu'ils accusent de méconnaitre leur quotidien, comme l'explique cette enseignante d'un lycée bisontin qui a souhaité rester anonyme : " On en a vraiment ras-le-bol de cette situation. Sans parler de nos rémunérations, on manque surtout de personnels dans le contexte actuel. La succession d'absences chez nos élèves fait que beaucoup d'entre eux finissent par décrocher. "

Il faut arrêter de torturer nos enfants ! "-. une grand mère s'insurge dans la manifestation

Aux côtés des enseignants, le collectif de la Vie Lycéenne est également représenté, issu notamment du lycée Pasteur de Besançon. Parmi les parents d'élèves, Marlène, une grand mère est venue soutenir les manifestants. Elle s'inquiète surtout pour ses deux petits enfants de 7 et 10 ans : " Ce qu'on leur impose avec ces tests à répétition, c'est une véritable torture. Le petit de 7 ans n'en peut plus entre les tests, les allers-retours en autocar et le port du masque en permanence, et le grand de 10 ans commence à souffrir de migraine. Il faut que tout ça s'arrête." Présents également dans la manifestation, quelques dizaines d'antivax qui distribuent leurs tracts et appellent à manifester à nouveau contre l'entrée en vigueur du pass vaccinal, samedi 15 janvier toujours à Besançon.