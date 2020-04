Plus de 25.000 euros récoltés pour le CHRU de Tours

Fin mars, le Fonds de dotation du CHRU de Tours avait lancé une campagne de collecte spécifique à la crise du coronavirus. Il a récolté plus de 25.000 euros, ce qui lui a notamment permis de distribuer plus de 80 tablettes dans les services pour maintenir un lien entre les patients et leurs proches.

Plusieurs services du CHRU de Tours disposent désormais de tablettes pour que les patients puissent appeler leurs proches, et les voir dans le même temps, via des visioconférences. En tout, plus de 80 tablettes ont ainsi été distribuées, en gériatrie, en psychiatrie ou encore en orthopédie, depuis une dizaine de jours.

"Permettre de créer du lien entre les familles et les patients"

La plupart ont pu être achetées grâce à la collecte spécifique lancée par le Fonds de dotation du CHRU fin mars pour améliorer le quotidien des personnels et des patients pendant cette période de confinement. Une collecte qui a permis de rassembler en quelques jours plus de 25.00 euros de dons de particuliers.

"L'image réconforte sans doute un peu plus les patients et leurs familles" - Elodie Gaspard, du Fonds de dotation

Le 26 mars, le Fonds de dotation avait lancé un appel aux soignants pour qu'ils lui fassent remonter leurs demandes urgentes et ce besoin de tablettes avait émergé en priorité. Elodie Gaspard est la responsable du mécénat au CHRU de Tours, en charge du Fonds de dotation. "On en a distribué à l'EHPAD l'Ermitage, en gériatrie, en psychiatrie, en chirurgie digestive, en orthopédie, on va dire que tous les services sont demandeurs de ces tablettes pour des patients Covid ou non Covid. Les visites sont interdites. Il reste le téléphone, mais c'est vrai que l'image réconforte sans doute un peu plus les patients et leurs familles. C'était vraiment une demande prioritaire, comme dans d'autres hôpitaux. Enormément d'hôpitaux en France se sont équipés de tablettes également, pour permettre de créer du lien entre les familles et les patients".

Des ordinateurs portables à destination des enfants hospitalisés qui suivent des cours à distance

Avec les plus de 25 000 euros venus des dons de particuliers, le Fonds de dotation a aussi fait l'acquisition de 4 ordinateurs portables qui sont depuis ce mercredi à disposition des enfants hospitalisés à Clocheville. Ils devraient leur permettre de suivre les cours à distance de manière plus efficace.

Par ailleurs, le Fonds de dotation dit attendre d'autres dons importants de la part d'entreprises tourangelles. Ceux-ci devraient servir à financer plusieurs projets de recherche clinique pour trouver un remède au Covid-19 et qui vont être menés au CHRU de Tours, des projets qui ne sont pas encore financés pour l'instant. La collecte de fonds reste ouverte, vous pourrez notamment la retrouver sur le site du Fonds de dotation.

A titre d'exemple, l'an dernier, le Fonds de dotation du CHRU de Tours avait récolté près de 250.000 euros.