"Plus de 3.000 médicaments" en situation de pénurie, dont des anticancéreux et des antiépileptiques

C'est un chiffre qui donne le tournis. Selon Sonia de La Provôté, présidente de la commission sénatoriale d'enquête sur la pénurie de médicaments, "un peu plus de 3.000 médicaments sont en situation de pénurie, sans compter ceux qui sont en tension". Invitée de franceinfo ce vendredi , la sénatrice Union Centriste du Calvados, assure que toutes les sortes de médicaments sont touchées comme des anticancéreux ou des antiépileptiques. Elle dénonce notamment la stratégie des industries pharmaceutiques qui ont délocalisé leurs productions à l'étranger ces dernières années, et qui ne permet plus à la France de réagir efficacement en période de pénurie. "La situation pour les médicaments est dramatique, c'est une vraie crise", abonde le président-fondateur de l'Institut Santé.

Antibiotiques, anticancéreux, antiépileptiques... de nombreux médicaments concernés

Ces 3.000 médicaments en situation de pénurie concernent une longue liste de produits, "de la pédiatrie aux antibiotiques", dont le médiatique "amoxicilline", assure la sénatrice. Concernant ce dernier, les boîtes arrivent "au compte-gouttes" dans les pharmacies. Fin avril, des pédiatres de différents pays européens ont d'ailleurs alerté sur un risque pour "la santé de nos enfants et de nos jeunes" en raison du manque de médicaments dans toute l'Europe.

"C'est un peu la galère pour les patients pour trouver l'antibiotique en question", souligne également Sonia de La Provôté. Cette pénurie entraine selon elle "un effet domino" car des médicaments absents des pharmacies sont remplacés par d'autres produits : "On a substitué par d'autres antibiotiques au fur et à mesure et c'est toute la chaîne des antibiotiques finalement, dans toutes les classes thérapeutiques, qui est en pénurie actuellement", déplore-t-elle.

Mais la situation est aussi très grave pour des médicaments utilisés dans des traitements quotidiens comme "des anticancéreux et des antiépileptiques". Parmi les antiépileptiques concernés, il y a le Sabril. La journaliste de France Inter Giulia Foïs a d'ailleurs récemment alerté sur la pénurie de ce médicament, utilisé par son fils. "C'est toute la prise en charge thérapeutique qui est déstabilisée", rappelle Sonia de La Provôté. "La situation pour les médicaments est dramatique, c'est une vraie crise", a ajouté sur franceinfo Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School et président-fondateur de l'Institut Santé.

Si la substitution par d'autres médicaments reste possible, elle n'est pas sans risque, prévient également la sénatrice du Calvados : "Il y a un effet secondaire en matière de coût pour la santé au sens propre comme au sens figuré. Quand on remplace par un autre médicament, ce n'est pas exactement le même, assure Sonia de La Provôté donc forcément la prise en charge thérapeutique est un peu différente. Des fois, on y parvient bien et des fois, on y parvient mal ou moins bien", reconnaît la sénatrice qui dénonce aussi "des retards de prise en charge".

En France, le manque de certains médicaments, notamment d'antibiotiques et de paracétamol, a été particulièrement visible cet hiver sous l'effet d'une triple épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid-19.

"On ne peut pas dire qu'on ne s'est pas rendu compte"

Cette situation de pénurie n'est pas inédite, selon la sénatrice qui rappelle que la première mission du sénat remonte à l'été 2018. À l'époque, 700 médicaments étaient en situation de pénurie. "On a vu les choses arriver, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas rendu compte", dénonce la présidente de la commission d'enquête qui redoute de voir la situation s'aggraver davantage.

Les sénateurs fustigent la mauvaise stratégie autour de l'industrie pharmaceutique permettant ces dernières années de délocaliser la fabrication de matières premières à l'étranger, notamment dans les pays asiatiques. Ces derniers ont ensuite été frappés de plein fouet à partir de 2020 par la pandémie de Covid, et la production de médicaments a fortement baissé.

"Là où on en est actuellement : c'est qu'on ne fabrique quasiment plus de chimie. On recommence seulement un peu", regrette Sonia de La Provôté qui réclame "de reconstituer toute la chaîne de valeur du médicament". Un projet qui ne sera pas simple à mettre sur les rails, car ces chaines de production sont des sites classés Seveso. Ces sites industriels représentent des risques d'incident majeur et ne peuvent pas s'implanter n'importe où. "On ne pourra pas le faire pour 6.000 médicaments, il faut le faire pour une 'short list' (une petite liste, ndlr), mais de médicaments essentiels pour lesquelles on doit être capable de répondre à la moindre alerte", conclut-elle.

De son côté, Frédéric Bizard professeur d'économie à l'ESCP Business School et président-fondateur de l'Institut Santé, pointe du doigt la "non-acceptation" de la situation par les autorités. La priorité, assure-t-il, est de réformer le système de santé, vieux de 70 ans. "Le problème, c'est que les responsables politiques, la haute fonction publique ne veut pas admettre que l'État est en échec", accuse-t-il, critiquant de mauvais choix de gouvernance et de pilotage. "Les causes sont profondes, elles sont structurelles. C'est de l'ordre de la gouvernance, du financement. On ne peut pas régler cette situation avec du bricolage", fustige l'économiste.

Des appels pour une réponse plus européenne

Pour faire face à cette pénurie, le ministre de la Santé a réclamé ce mercredi une réponse européenne pour faire face à la pénurie de médicaments . "Il faut avoir une politique française de souveraineté (...), mais aussi une politique européenne" a souligné François Braun, qui promettait un retour à la normale en février . À l'époque, le gouvernement avait notamment indiqué qu'il allait autoriser des hausses de prix pour certains médicaments génériques essentiels, afin d'inciter les fabricants à poursuivre leur production.

La Commission européenne a aussi proposé fin avril une réforme visant à contraindre les entreprises pharmaceutiques à mieux se prémunir contre les pénuries, à les encourager à développer de nouveaux antibiotiques et à lancer leurs médicaments dans l'ensemble de l'UE. Mais cette proposition ne résoudra pas l'ensemble du problème, ont déjà reconnu certaines voix à la Commission, rappelant que l'UE œuvre par ailleurs à renforcer sa souveraineté industrielle et à sécuriser son approvisionnement en matières premières critiques.

François Braun préconise également plus de transparence des laboratoires pharmaceutiques sur leur production, une solidarité européenne accrue quand un pays a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production en France comme en Europe.