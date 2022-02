Près de 14 millions d'euros d'aides pour financer des travaux dans les hôpitaux du centre-Manche

Ce lundi 21 janvier 2022, l'Agence régionale de Santé et la Région Normandie ont détaillé le plan conjoint d'investissements qu'elles vont réaliser pour soutenir plusieurs projets des hôpitaux public et privé de Saint-Lô, Coutances, Carentan et de l'hôpital psychiatrique de Saint-Lô.

Dans le cadre du Ségur de la Santé, l'Etat à travers l'ARS et la Région Normandie ont travaillé ensemble pour soutenir plusieurs projets d'investissements et de travaux dans les hôpitaux et cliniques du centre-Manche. Dans le détail, l'Etat va investir 6,4 millions d'euros et la Région plus de 7 millions d'euros.

C'est ce que sont venus annoncer ce jeudi 21 janvier, Thomas Deroche, directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et Guy Lefrand, vice-président de la Région Normandie en charge de la santé, lors de visites dans les établissements hospitaliers de Saint-Lô, Coutances et Carentan.

Les urgences de l'hôpital Mémorial vont doubler de surface

A l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, ces aides vont servir à financer en partie l'agrandissement des urgences, le réaménagement de la zone des consultations externes et la refonte du plateau d'imagerie médicale.

L'Etat comme la Région vont verser chacun 3,2 millions d'euros pour ces trois chantiers.

Le projet d 'extension des urgences à Saint-Lô - Cantre hospitalier Mémorial

Une unité psychiatrique pour les ados à l'hôpital Bon Sauveur

Egalement soutenue, la création d'une unité départementale d'hospitalisation en psychiatrie pour les adolescents. Il n'en existe pas aujourd'hui dans la Manche. Elle sera installée dans un nouveau bâtiment qui va être construit dans l'enceinte du centre hospitalier spécialisé Bon Sauveur de Saint-Lô d'ici 2025.

Mais sans attendre, au regard de l'ampleur des besoins notamment pendant cette crise sanitaire, trois des cinq lits prévus vont être créés début mars 2022 :

Les détails d'Aurélia Magids, la directrice du Centre Hospitalier Spécialisé de la Fondation Bon Sauveur à Saint-Lô Copier

L'ARS et la Région Normandie vont donner chacune 630.000 euros pour soutenir ce projet global de 6.3 millions d'euros de la Fondation Bon Sauveur, qui prévoit aussi de déménager plusieurs services dans ce nouveau bâtiment et d'agrandir l'unité de soins sans consentement, qui passera à 16 lits.

Un nouveau bâtiment va être construit au sein du centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur à Saint-Lô. © Radio France - Lucie Thuillet

Les outils de chirurgie seront stérilisés à Saint-Lô

La Région Normandie va aider à hauteur d'un million d'euros la création à Saint-Lô d'une unité de stérilisation du matériel chirurgical. C'est un projet public-privé porté à la fois par l'hôpital Mémorial et par l'hôpital privé du centre-Manche. Jusqu'à présent, le matériel des deux établissements est envoyé à Caen pour être stérilisé avant une opération.

Cette unité sera localisée à la clinique de Saint-Lô. Elle devrait être construite en quelques mois, courant 2022, grâce à la réutilisation de conteneurs maritimes.

Ce projet, unique en Normandie, est un projet majeur pour le centre-Manche, affirme Guy Lefrand, vice-président de la Région et lui-même médecin urgentiste Copier

Patrick Auffret directeur de l'hôpital privé du centre-Manche, qui réunit les cliniques de Saint-Lô et Coutances, présente le projet d'unité de stérilisation. © Radio France - Lucie Thuillet

Des rénovations à l'hôpital de Carentan

L'hôpital de proximité de Carentan prévoit de rénover son service de médecine pour améliorer le confort des chambres et adapter les locaux aux besoins. Il programme de créer également des logements pour accueillir les médecins qui interviennent au centre hospitalier.

Ce projet est soutenu par la Région et l’ARS Normandie à hauteur de 170 000 € chacune.

A Coutances, un nouveau service de médecine

A l'hôpital de Coutances, c'est un projet d'ampleur qui va être menée entre 2023 et 2025 : la démolition puis la reconstruction du bâtiment de médecine ainsi que la rénovation du bâtiment de court-séjour gériatrique.

C'est un chantier global de 12 millions d'euros, soutenu à hauteur de 4,8 millions d'euros par l'Etat et par la Région.