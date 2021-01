Le ministère de la Santé annonce que depuis le début de la vaccination contre le Covid-19, plus de 4.500 personnes ont été vaccinées en Bretagne.

Plus de 4.500 personnes vaccinées contre le Covid-19 en Bretagne

La vaccination contre le Covid-19 s'accélère. Alors qu'un deuxième vaccin arrive dans les seringues, le vaccin Moderna, destiné dans un premier temps aux régions les plus touchées, le ministère de la Santé dévoile les premiers chiffres.

Depuis le début de la campagne, fin décembre, 138.351 personnes ont été vaccinées en France. En Bretagne, cela représente 4.534 personnes. Le taux d'incidence dans la région est parmi les plus faibles (83 cas pour 100.000 habitants), mais il a augmenté de 13 points durant le week-end, et même bondi en Ille-et-Vilaine, +28,5 sur trois jours.

La vaccination possible pour tous les plus de 75 ans débute lundi 18 janvier, mais les prises de rendez-vous se font dès jeudi, par téléphone ou sur internet. La préfecture du Finistère notamment réunit les professionnels de santé ce mardi, les maires demain, pour évoquer la répartition et l'organisation des centres de vaccination.

