Plus de 4 produits d'entretien sur 10 contiennent des produits dangereux

Lorsque vous nettoyez votre cuisine, votre linge, vos vitres, attention au poison. L'UFC-Que Choisir alerte ce mardi sur les substances toxiques présentes dans les produits d'entretien. Sur les 244 références analysées (lessives, adoucissants, nettoyants vitres, meubles, cuisine et WC…), 44% contiennent au moins un élément dangereux pour la santé ou l'environnement : substances allergènes, cancérigènes ou perturbateurs endocriniens. Un risque d'autant plus prégnant quand on sait que les ventes de ces produits d'entretien ont explosé pendant la crise sanitaire.

L'association dénonce "l’absence d’une liste exhaustive de tous les ingrédients sur les emballages", qui rend difficile l'identification de substances indésirables.

Adoucissants, blocs WC et nettoyants multi-usages

Selon l'association de consommateurs, les produits "les plus problématiques" sont les adoucissants, "qui exposent notre peau tout au long de la journée à un cocktail de substances toxiques", et les blocs WC, qui "contribuent à l’émission de polluants dans l’air, et sont particulièrement nocifs pour l’environnement du fait de leurs rejets répétitifs dans les eaux usées". Les nettoyants multi-usages sont aussi pointés du doigt.

Toxiques pour la reproduction

Lorsque vous allez faire vos courses, acheter des grandes marques "n’est souvent d’aucun secours", estime l'UFC. En effet ces marques utilisent souvent des parfums "suspectés d’être", voire "probablement" toxiques pour la reproduction, "et/ou suspectés d’être perturbateur endocrinien", précise le communiqué.

Marketing trompeur

"Pour mieux persuader les consommateurs de l’innocuité de leurs produits, les fabricants multiplient les mentions du type ‘sensitive’ ou ‘écologique’, les images évocatrices de la nature ou encore la mise en avant d’ingrédients traditionnels tels que le savon noir ou le savon de Marseille", dénonce encore l'UFC-Que Choisir.

"Face à un cadre réglementaire extrêmement laxiste en termes d’éradication des substances indésirables et d’information, l’association exhorte les pouvoirs publics d’agir pour préserver la santé et l’environnement des consommateurs, et appelle ces derniers à peser sur le marché en privilégiant les produits les plus sûrs", peut-on lire dans le communiqué.

Comment faire ?

Olivier Andrault, spécialiste de la réglementation et chargé de mission à l’UFC-Que Choisir, recommande de choisir des "marques vertes", reconnaissables avec la petite fleur verte : "Elles ont un cahier des charges avec l'interdiction de toutes ces substances".

"Si vous n'avez pas accès aux produits verts dans vos grandes surfaces, nous recommandons de privilégier les produits que nous avons bien notés", indique-t-il sur franceinfo. L'étude est accessible ici.