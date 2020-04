Plus de 400 dépistages du coronavirus dans les EHPAD ardennais cette semaine : qui sera dépisté ?

La campagne de dépistage massif dans les EHPAD a débuté ce lundi 20 avril 2020 dans les Ardennes. Dès lors qu'un résident ou qu'un membre du personnel présente des symptômes correspondant au coronavirus, il est dépisté. Si le cas est confirmé, l'ensemble du personnel est testé.

Ce lundi 20 avril, les 63 membres du personnels de l'EHPAD Val-de-Meuse à Givet et les 107 agents de l'EHPAD Centre de santé de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières ont donc subi un test. Suivront mercredi, le personnel des EHPAD de Nouzonville et ORPEA de Revin, et ceux de la résidence « les Pâquis » gérée par le Centre communal d'action sociale de Charleville-Mézières. Soit, 418 tests en une semaine.

Cette stratégie ne prévoit pas de dépistage systématique des résidents, déjà confinés dans leurs chambres. L'objectif est d'éviter de faire entrer le virus dans les établissements. Si trois cas sont avérés dans une maison de retraite, un résident présentant les symptômes est considéré comme positif au coronavirus sans faire l'objet de dépistage.

Multiplier par quatre le nombre de tests quotidiens

Chaque jour, 118 tests de dépistage peuvent être réalisés dans les Ardennes : 48 au sein du laboratoire de l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières et 70 par le laboratoire privé Bio Ard'Aisne.

L'objectif des autorités est d'atteindre une capacité de 480 dépistages par jour d'ici le 11 mai prochain. Cela sera rendu possible grâce à la conversion du laboratoire départemental d'analyses vétérinaires à la prise en charge des prélèvements humains. Du matériel a été commandé et le personnel sera formé.

Dans les Ardennes, le coronavirus est à l'origine de 44 décès au 20 avril 2020, soit 6 supplémentaires en 24 heures. 4 d'entre eux sont survenus en Ehpad (deux à Revin, un à Nouzonville et un à Vouziers). 8 autres résidents d'établissements pour personnes âgées sont décédés à l'hôpital (7 étaient hébergés à Revin, un à Mouzon)