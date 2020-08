Plus de 500 000 masques sont distribués dans les boîtes aux lettres par les facteurs de Drôme et d'Ardèche

Des facteurs de Drôme et d'Ardèche distribuent des masques à 84 000 personnes précaires.

Plus de 500 000 masques sont distribués dans les boîtes aux lettres par les facteurs de Drôme et d'Ardèche en ce moment. Ce sont les masques gratuits promis par le gouvernement le 21 juillet pour les personnes les plus modestes.

Ils sont lavables 20 fois et il y en a 6 par personne, ce qui permet de tenir 2 mois.

Les 400 facteurs ardéchois vont distribuer 180 000 masques aux 30 000 bénéficiaires du département. Dans la Drôme, les 520 facteurs vont distribuer 324 000 masques aux 54 000 bénéficiaires.

Au total, ce sont donc 504 000 masques qui sont distribués à 84 000 personnes en situation de précarité dans les deux départements.