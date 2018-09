Près d'un an après l'entrée en service des parkings payants au CHU de Poitiers, France Bleu Poitou dévoile les chiffres. Plus de 500.000 voitures ont stationné sur des places payantes. Les parkings ne sont plus saturés et la direction affiche sa satisfaction.

Avenue Jacques Cœur, Poitiers, France

La mesure polémique semble finalement être rentrée dans les mœurs au CHU de Poitiers : près d'un an après l'entrée en service des parkings payants pour les visiteurs, en novembre 2017, les parkings ne sont plus saturés, il n'y a plus de file d'attente aux caisses et la direction affiche sa satisfaction. Depuis novembre dernier, plus de 500.000 voitures ont pris un ticket pour se garer les parkings payants.

80% des usagers ne payent pas

Le site de la Mileterie compte 4000 places de stationnement, dont près de 800 sont devenues payantes fin 2017 pour les visiteurs qui restent plus d'une heure. 80% des automobilistes stationnés sur ses places payantes n'ont en fait rien déboursé : ils rentrent dans les critères de gratuité.

Depuis la fin de la gratuité, il y a plus de places disponibles. "Le taux d'occupation des parkings est en moyenne de 70% le matin et 90% l'après-midi", selon Christophe Baltus, le Directeur Campus Santé du CHU de Poitiers, en charge notamment des parkings.

Pas de projet de nouveaux parkings payants

La direction pointe désormais les axes de progression : elle souhaite améliorer le système de sortie (lecteurs de plaques d'immatriculation et bornes) qui ne fonctionnent pas toujours. Elle veut également mieux orienter les professionnels de santé vers les parkings qui leur sont réservés. Mais "il n'y a pas de projet de créer de nouveaux parkings payants" confie Christophe Baltus. Le CHU de Poitiers recense 7.318 agents.