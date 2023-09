Plus de 500 personnes se mobilisent contre la fermeture des urgences à Bagnères-de-Bigorre

Dans les Hautes-Pyrénées, les habitants de Bagnères-de-Bigorre sont en colère. Plus de 500 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de la commune ce mercredi 6 septembre. Habitants, soignants, syndicats et élus ont dénoncé les fermetures à répétition des urgences, faute de médecins.

ⓘ Publicité

Les soignants de l’hôpital dénoncent la mise en danger de la vie des patients © Radio France - Justine Claux

"On est en danger de mort"

De nombreux Bagnérais tenaient à être présents pour défendre leur hôpital de proximité. "C'est un réel problème politique, le gouvernement fait tout pour casser le service public, dénonce Suzie, une manifestante. Si on fait un AVC, on ne peut plus être soignés ici, je trouve ça gravissime, on risque d'y passer". En cas de fermeture des urgences, les malades doivent se rendre à Tarbes, à une vingtaine de kilomètres de Bagnères.

Les soignants sont également inquiets pour la santé de leurs patients. "C'est très grave, on met en danger la population et on est tous concernés, moi, mes enfants, ma famille, mes voisins, alerte Dominique Desbureaux, ergothérapeute au service rééducation de l'hôpital Bagnères. Nous n'avons plus la possibilité d'être pris en charge rapidement, on est en danger de mort".

Le personnel médical appelle la direction de l'hôpital, l'Agence Régionale de Santé, ainsi que la préfecture à débloquer des moyens supplémentaires pour sauvegarder les urgences. Les syndicats envisagent également d'organiser de nouvelles actions, notamment une journée ville morte, pour se faire entendre. "Si on nous écoute pas, on continuera à descendre dans la rue", prévient la CGT.