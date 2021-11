Plus de 65 ans : le pass sanitaire sera désactivé "6 mois et 5 semaines" après la deuxième dose

Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron en partie consacrée à la campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement indique mercredi que le pass sanitaire des plus 65 ans sera désactivé au bout de 6 mois et 5 semaines, en absence de 3e dose.

En absence de la troisième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, le pass sanitaire des personnes âgées de plus de 65 ans sera désactivé pour ceux qui ont reçu leur deuxième dose depuis plus de six mois et cinq semaines. Annonce faite ce mercredi matin par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement invité de franceinfo. La veille, lors de son allocution en partie consacrée à la lutte contre la pandémie, Emmanuel Macron a annoncé que la troisième dose de vaccin sera désormais obligatoire à partir du 15 décembre pour que les plus de 65 ans puissent conserver leur pass sanitaire.

"Grâce à la vaccination on a érigé une muraille contre les formes graves du virus, il ne faut pas que cette muraille se fissure", a souligné le porte-parole du gouvernement. "Il faut que les personnes restent protégées contre les formes graves, d'où la nécessité de faire le rappel vaccinal", a-t-il ajouté.

"Ce qu'on dit c'est qu'à partir du 15 décembre, pour ceux qui auront plus de 65 ans et qui auront eu leur schéma vaccinal complet depuis six mois et cinq semaines, leur pass sanitaire se désactivera s'ils ne font pas leur dose de rappel", a précisé Gabriel Attal. Autrement dit, "si vous avez plus de 65 ans, que vous avez réalisé votre deuxième dose il y a six mois, vous avez cinq semaines pour réaliser votre rappel".

70% des plus de 65 ans ont réalisé leur dose de rappel

Gabriel Attal a rappelé que depuis le début de la campagne de rappel visant les plus de 65 ans, soit depuis la fin de l'été, quasiment 70% d'entre eux ont réalisé leur dose de rappel. "Il faut qu'ils continuent à le faire", a-t-il poursuivi, assumant passer "à davantage d'incitation" en conditionnant cette nouvelle dose à la validité du pass sanitaire. Selon le porte-parole du gouvernement, il y aura "des alertes" pour rappeler au public concerné l'importance de faire ce rappel vaccinal, notamment via l'assurance maladie.

Pour Gabriel Attal, ce serait "logique qu'à un moment donné ce soit le cas pour les autres publics pour lequel le rappel vaccinal est ouvert", à savoir les 50-64 ans et le personnel soignant, "mais cela n'a pas été décidé à ce stade". "Les soignants font partie du public à qui le rappel s'adresse, ils peuvent le faire, c'est important qu'ils le fassent car ils sont exposés et on les encourage à le faire", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'une campagne de rappel sera lancée le mois prochain pour les Français de 50 à 64 ans. Les modalités pratiques seront décidées dans quelques jours par les autorités sanitaires. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, près de 275.000 rendez-vous de vaccinations ont été enregistrés par Doctolib.

Gabriel Attal a également précisé que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour aller voter à l'élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 24 avril 2022.