Plus de 70 000 rendez-vous pris pour une première injection de vaccin en Occitanie

Ce lundi, la campagne de vaccination s’est élargie à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et aux patients les plus à risque face au virus. Plus de 70 000 rendez-vous ont été pris auprès des centres de vaccination en Occitanie, pour une injection entre le 18 janvier et mi-février.