Plus de 700 morts du Covid-19 en Berry depuis le début de la deuxième vague

Cinq nouvelles personnes sont mortes du Covid dans l'Indre et le Cher ce jeudi 22 avril. On dépasse donc les 700 victimes depuis le 1er septembre dans nos départements berrichons.

Un retour à une vie plus normale se précise progressivement en France. Avec la réouverture des écoles le 26 avril, la fin des déplacements limités le 3 mai et une réouverture de certains restaurants et lieux culturels à partir de la mi-mai. Si le ministre de la Santé évoque une "décroissance de l'épidémie", la situation sanitaire reste fragile. On le constate d'ailleurs dans nos deux départements berrichons.

Un ralentissement de la mortalité de l'épidémie

Depuis le 1er septembre, considéré comme la date de départ de la deuxième vague épidémique, plus de 700 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus dans l'Indre et le Cher, selon le bilan de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire. Cette barre symbolique a été franchie le 21 avril alors qu'on avait atteint les 600 victimes le 25 février. Il a fallu quasiment deux mois pour déplorer 100 nouveaux décès. Fin 2020 et début 2021, on atteignait ce bilan en trois semaines. On constate donc un ralentissement de la mortalité de l'épidémie en Berry.

Malgré tout, la circulation du virus reste active dans l'Indre et le Cher. Ce jeudi 22 avril, 22 malades du Covid sont dans les services de réanimation, un niveau jamais atteint depuis le tout début de cette crise sanitaire. Et 102 personnes sont prises en charge et hospitalisées. Le taux d'incidence reste globalement stable : 262 dans le Cher et 198 dans l'Indre.

Un peu plus de 120 000 Berrichons ont reçu une première dose de vaccin, que ce soit du Pfizer, du Moderna ou de l'AstraZénéca. Et plus de 47 000 sont entièrement vaccinés avec les deux injections.