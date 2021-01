Plus de 75 ans : où et comment vous faire vacciner contre le Covid-19 dans la Loire ?

Après les résidents des EHPAD et les personnels soignants, c'est au tour des seniors de 75 ans et plus volontaires de pouvoir se faire vacciner contre la Covid-19. Des premiers patients qui seront accueillis sur rendez-vous dès lundi 18 janvier dans quatre premiers sites dans la Loire. On vous explique comment s'inscrire et où vous faire vacciner dans le département.

A Saint-Etienne

- L'hôpital Nord :

Horaires : de 9h à 19 h, du lundi au samedi

Inscriptions : Sur le portail https://www\.maiia\.com/centre\-de\-vaccination ou par téléphone au 04 77 82 96 24

- L'hôpital Privé de la Loire (HPL) :

Horaires : De 11h à 21h

Inscriptions : Sur le portail https://www\.doctolib\.fr/

Au Centre Hospitalier du Forez

- Sur le site de Feurs :

Horaire : de 8h à 16h, du lundi au vendredi

Inscriptions Par téléphone : 04.77.27.52.03 (du lundi au vendredi de 8h à 16h ou via la plateforme internet Doctolib : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/feurs/centre-de-vaccination-covid-ch-du-forez-site-de-feurs

- Sur le site de Montbrison :

La Salle de l'Orangerie a été validée par l'ARS comme lieu de vaccinations. Date exacte encore à déterminer pour des premières vaccinations dans le courant de la semaine prochaine.

A Roanne

Au Centre Hospitalier de Roanne :

Horaire : de 9h à 18h, du lundi au samedi

Inscriptions Par téléphone : 04.77.44.31.22 ou via la plateforme internet maia