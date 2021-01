Plus de 75 ans : où et comment vous faire vacciner contre le Covid-19 en Haute-Loire ?

Après les résidents des EHPAD et les personnels soignants, depuis ce lundi 18 janvier c'est au tour des seniors de 75 ans et plus volontaires de se faire vacciner contre la Covid-19. Les patients sont accueillis sur rendez-vous dans trois premiers sites en Haute-Loire. On vous explique comment s'inscrire et où vous faire vacciner dans le département.

Arrondissement du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Lieu : Stade Massot, place de la Libération

Inscriptions : en ligne sur le portail Doctolib ou par recensement des mairies

Contact : 04.71.04.33.14

Arrondissement de Brioude

Brioude

Lieu : Centre Hospitalier de Brioude, 36 Rue Michel de l'Hospital

Inscriptions : en ligne sur le portail Doctolib ou par recensement des mairies

Contact : 04.71.50.86.55

Arrondissement d'Yssingeaux

Yssingeaux

Lieu : Centre Hospitalier d'Yssingeaux, 20 Avenue de la Marne,

Inscriptions : en ligne sur le portail Doctolib ou par recensement des mairies

Contact : 04.71.65.77.08

Une étude de faisabilité est lancée, en fonction de la montée en puissance de la vaccination dans les semaines à venir, pour ouvrir un autre centre sur la commune de Monistrol-sur-Loire.

Transport des personnes âgées de plus de 75 ans

Les collectivités locales s’impliquent pour faciliter les modalités de déplacement des plus fragiles :

Le Conseil Régional sur l’organisation de tournée de mini-bus (2 Brioude, 2 Yssingeaux et 4 sur le Puy-en-Velay) sur des créneaux de réservation (14h - 15h) pour les personnes transportées qui permet aux logisticiens de programmer les transports

Le Conseil Départemental avec la prise en charge financière sur l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).

