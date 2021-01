Plus de 75 ans : Où et comment vous faire vacciner contre le Covid-19 en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

La campagne de vaccination contre le Covid-19 entre dans une nouvelle phase. À partir de ce lundi, les personnes âgées de de plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner.

En plus des centres déjà en fonctionnement dans la région, de nouveaux centres ouvriront dès lundi en Seine-Maritime et dans l'Eure. Chaque Normand âgé de plus de 75 ans pourra rendez-vous dans le centre de vaccination le plus proche, via Internet (Doctolib, KelDoc ou Maiia) ou par téléphone, un numéro régional est mis en place : le 02 79 46 11 56, accessible dès ce jeudi 14 janvier 14h, puis de 8h à 18h 7 jours sur 7.

Sur place, le jour du rendez-vous, la personne devra être munie de sa carte vitale et d’une pièce d’identité, devra répondre à un questionnaire pour s’assurer qu’elle ne présente pas de contre-indication. En cas de nécessité ou de doute, le patient pourra consulter le médecin présent dans le centre.

Les centres de vaccination en Seine-Maritime

Où vous faire vacciner en Seine-Maritime ? - Agence Régionale de Santé

Les centres de vaccination dans l'Eure