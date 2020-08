Plus de 750 personnes testées au Mans pour la première journée de campagne de dépistage au Coronavirus

La campagne de dépistage gratuit du coronavirus se poursuit jusqu'à ce dimanche 16 août au Mans. Au laboratoire du Parc Manceau, il y avait plus de 150 personnes dans la file d'attente ce samedi matin. Le test par prélèvement nasal est gratuit et les résultats seront connus en moins de 48h.

La campagne de dépistage lancée vendredi par l'ARS se poursuit au Mans jusqu'à ce dimanche soir.

Plus de 750 personnes ont été testées au laboratoire Jaures du Mans vendredi et plus de 150 attendaient dès le début de ce samedi matin devant le laboratoire du Parc Manceau.

Reportage au labo du Parc Manceau.

Les tests RT-PCR (prélèvement par voie nasale) se poursuivent ce week-end . Une vingtaine de personnes sont mobilisés pour accueillir les patients : il y a le personnel du laboratoire, mais aussi des secouristes de la sécurité civile, des pompiers, et des soignants de la réserve sanitaire.

Trois personnes sont au secrétariat au labo du parc manceau pour recueillir les informations des patients © Radio France - Christelle Caillot

Le test est entièrement gratuit et se passe en quelques minutes

"La première étape, quand les patients arrivent, il sont accueillis par des secouristes qui leur distribuent des documents" déclare Sophie Chalmin, biologiste médicale et responsable de cette campagne de test au niveau du Mans. "Ces documents regroupent toutes les informations nécessaires de prévention, de rappels des gestes barrières avec des photos et aussi une liste des choses à faire et à ne pas faire si le patient est malade".

Trois personnes à l'accueil et quatre cellules de prélèvement

"Ensuite, le patient doit présenter sa carte vitale, dire s'il a des symptômes de la maladie, s'il est une personne à risque. Il doit également donner une adresse mail ou postale pour recevoir les résultats. Il patiente ensuite avant d'arriver dans l'une des quatre cellules de prélèvement".

La file d'attente s'allonge avec parfois près de 200 personnes devant le labo du Parc Manceau © Radio France - Christelle Caillot

10 secondes dans chaque narine

Les soignants qui effectuent les tests ont tous des blouses, des gants, des masques et des visières. Sabrina Lathier est infimière au laboratoire du Parc Manceau. Elle effectue un test environ toutes les cinq à dix minutes.

"En fait, on introduit un petit coton-tige fin dans chaque narine du patient et on va essayer d'aller chercher la présence du virus au fond du nez. Ce n'est pas un geste qui est réellement douloureux" rajoute l'infirmière, "c'est plus désagréable, parce que c'est une sensation à laquelle on n'est pas habitué, et les patients sont parfois un peu surpris".

Sabrina, l'un des infirmières qui effectue un prélèvement nasal au laboratoire du parc Manceau © Radio France - Christelle Caillot

"Le prélèvement est ensuite inséré dans un tube comme pour une prise de sang. Il est envoyé ensuite sur le plateau technique du laboratoire qui va procéder à la recherche du virus".

Les prélèvements pour les tests de Coronavirus effectués au laboratoire du Parc Manceau au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Les résultats seront connus en moins de 48h et seront communiqués aux patients la plupart du temps par mail.

La campagne se poursuit ce dimanche au Mans

Au labo du Parc Manceau (Rue du Parc Manceau) de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Au Laboratoire Jean Jaurès (234 avenue Jean-Jaurès) de 9h à 13h et de 14h à 18h.

À lire aussi : masque obligatoire sur tous les marchés sarthois, dépistage massif : de nouvelles mesures en Sarthe