Plus de 90% des laboratoires d'analyses des Alpes-Maritimes en grève à partir de ce lundi

Plus de 90% des laboratoires d'analyse français sont fermés jusqu'à dimanche au moins selon les chiffres de la profession. Une proportion assez similaire dans les Alpes-Maritimes selon Florian Scherrer, l'un des cadres du laboratoire Synlab à Barla, à Nice. Dans leur viseur, les économies réclamées par l'Etat, après des années fastes durant la crise Covid. La sécurité sociale aimerait qu'ils baissent leurs tarifs pour réaliser 1,3 milliard d'euros d'économies. "Les économies demandées mèneront à terme à une diminution du maillage des laboratoires, donc moins de laboratoires. ça veut dire que tous les laboratoires ruraux fermeront" selon Florian Scherrer. "C'est un enjeu de responsabilité collective et c'est pour ça que les laboratoires essayent d'anticiper les périodes à venir, il faut conserver un maillage de laboratoires sinon on aura encore plus de monde à l'hôpital" ajoute t'il. "On accepte d'en redonner une partie, mais pas cette somme là. On accepte de redonner 250 millions d'euros sur l'année à venir."

Une urgence ? Dirigez-vous vers les hôpitaux et les cliniques

En cas de besoin urgent d'une analyse, Florian Scherrer vous invite donc à "vous rapprocher des hôpitaux avec lesquels ont travaille et appeler notre laboratoire : on a une hotline dédiée pour ces cas urgents. On conserve une activité pour les cliniques, les patients sous chimiothérapie."

Si vous n'êtes pas dans l'urgence, prenez votre mal en patience. Les négociations sont en cours actuellement entre les biologistes et l'Assurance Maladie.