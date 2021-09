Plus de 90% des personnels des Ehpad et 95% des personnels soignants libéraux du Grand Est ont reçu au moins une dose de vaccin dans la région selon l'Agence régionale de santé. C'est plus que la moyenne nationale. Les soignants ont l'obligation d'avoir reçu au moins une dose au 15 septembre.

Plus de 90% des soignants des Ephad et des hôpitaux du Grand Est ont reçu au moins une dose de vaccin

Alors que la fronde contre l'obligation vaccinale ne faiblit pas du côté des soignants, les chiffres de la vaccination confirment que les personnels soignants de Ehpad et des hôpitaux du Grand Est sont quasiment tous vaccinés. Les soignants, comme la population, sont majoritairement vaccinés dans la région. Les chiffres sont plus élevés dans le Grand Est par rapport au reste de la France.

Tous les soignants devront justifier d'une première dose de vaccin au 15 septembre, sans quoi il pourront être suspendus et ne pas recevoir de salaire.

Plus de 90% des soignants ont bénéficié d'au moins une dose

Dans le Grand Est 90% des personnels soignants qui travaillent dans les Ehpad ont reçu au moins une dose, et 87,3% ont un schéma vaccinal complet. Les chiffres sont encore plus élevés chez les professionnels de santé libéraux. Plus de 95% ont reçu au moins une dose, et 93,1% ont un schéma vaccinal complet. Ces chiffres sont supérieurs à la moyenne du reste de la France.

C'est dans le Haut-Rhin que cette vaccination est la plus faible par rapport aux autres départements.

Une couverture vaccinale importante dans la population

Dans le Grand Est, 91,1% des résidents des Ehpad on un schéma vaccinal complet.

Dans le reste de la population, la vaccination progresse, mais marque le pas chez les plus de 75 ans. Ils sont 85% à avoir un schéma vaccinal complet, mais ceux qui ne le sont pas n'ont pas forcément l'intention de le faire. Prés de 70% des habitants de la région Grand Est sont désormais vaccinés. C'est dans les Vosges, que ce taux est le plus important (74,5%) et dans le Haut-Rhin que ce taux est le plus faible (65,3%)

Sans surprise, ce sont les mineurs qui ont la couverture vaccinale la plus faible, avec 55, 4% des 12-17 ans vaccinés (schéma complet).

Couverture vaccinale et adhésion vaccinale selon l'âge dans le Grand Est - Agence régionale de santé du Grand Est

Une épidémie qui marque le pas

La circulation du Covid est en baisse depuis plusieurs semaines avec des taux d'incidence qui sont désormais sous les 200, excepté chez les 0-9 ans, Des écoles ont d'ailleurs du fermer leurs portes en ce début d'année scolaire.