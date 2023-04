Plus de contrôles dans les Ehpad : les mesures contre la maltraitance des personnes âgées en Gironde

Le département de la Gironde avait adopté en mars 2022 des mesures de lutte contre les maltraitances de personnes âgées. Ce mardi, le bilan de la première année écoulée depuis a été présenté. Une libération de la parole sur le sujet est à noter. Sur l'ensemble des contrôles menés, peu de dysfonctionnements ont été relevés, même s'il en existe. Notamment avec ce que l'on appelle des "glissements de tâches", quand un membre du personnel effectue une tâche pour laquelle il ne possède pas la compétence : "par exemple sur les toilettes, sur la distribution du médicament" explique Stéphanie Bonaventure, directrice adjointe des actions pour l'autonomie au département de la Gironde.

En tout, en 2022, 18 contrôles en EHPAD ont été réalisés, dont une grande partie dans les établissements Orpea (il y en a dix en Gironde). 91 sont prévus pour l'année 2023, dont 36 en EHPAD, les autres en établissements et services médico-sociaux. 11 nouveaux contrôleurs ont été recrutés pour que le dispositif du département soit plus efficace. En 2024, quatre de plus devraient être engagés.

Repérer la maltraitance

Une cellule de recueil des informations préoccupantes pour les adultes vulnérables (CRIPA) a été mise en place par le département. Cette cellule peut être saisie par des travailleurs sociaux mais aussi des Girondins et Girondines. Elle a été créée en janvier dernier et peut être saisie via le 05.56.99.33.33. ou l'adresse mail adulte-vulnérable@gironde.fr. Au premier trimestre 2023, près de 100 sollicitations ont été recensées auprès de la CRIPA. Un suivi est ensuite mis en place. 10 d'entre eux ont été transmis au parquet de Bordeaux, dont deux pour maltraitance et huit demandes de mise sous protection.

Prévention à domicile avec Aidomi

Mais il n'y a pas que les EHPAD qui s'occupent des personnes âgées. À Bordeaux, l' Aidomi propose de l'aide et des soins à domicile et accompagne 1.500 Bordelais. Leur objectif est que ces personnes puissent rester chez elles dans de bonnes conditions. Elle s'occupe notamment de repérer les risques auxquels sont exposées les personnes âgées qui sont seules, et essayent de repérer leurs sensibilités. Lors de la prise en charge d'une personne, une première évaluation de ses besoins est réalisée. Puis, tous les trois mois, les personnes qui se rendent à son domicile doivent remplir une nouvelle grille, afin de voir si quelque chose a évolué. Parfois, de nouvelles aides sont mises en place.

L'association permet aussi aux aidants, qu'ils soient parents, ou enfants, d'être suivis. Grâce aux aides à domicile, ils peuvent en profiter pour souffler, et prendre soin d'eux. Gilles Lanusse Page psychologue à Aidomi explique qu' "un moment pour souffler, c'est un accueil de jour de 9h à 16h en maison de retraite, pour que l'aidant puisse profiter de la journée pour s'occuper de lui, prendre ses rendez-vous médicaux".

Marie-Christine est bordelaise, elle a 75 ans et bénéficie de l'aide d'une femme, Patricia, pour le ménage. "Elle apporte la gaité, le sourire, la complicité, ce n'est pas tout à fait toujours du ménage", raconte-elle. L'association Aidomi insiste sur l'importance du lien social. Dans ce cas, Patricia aidait déjà la mère de Marie-Christine quand elle n'était pas en maison de retraite. L'aide ménagère a su créer un lien de confiance avec les deux femmes, qui fait qu'elle a continué ensuite d'aider la fille de la première bénéficiaire.