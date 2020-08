L'épidémie de Covid-19 a aussi laissé des traces au niveau psychologique. Exemple dans un cabinet de thérapie à Quimper, où les demandes de rendez-vous se sont fait plus intenses.

Davantage de demandes de rendez-vous chez le psychologue à cause du Covid

L'épidémie de Covid-19 aura laissé des séquelles, autant physiques que psychologiques. Pour certaines personnes, il a été dur d'être confiné, privé de travail ou de devoir rester à domicile dans de petits espaces. Forcément, après le confinement, les cabinets de psychologues ont vu leur demande de rendez-vous augmenter. C'est le cas dans celui de Brigitte Le Floc'h, psychologue à Quimper : "Il y a plus de nouvelles demandes. Il s'agit de personnes qui n'avaient jamais consulté."

Des patients face à eux-même

Cependant, les angoisses de ces personnes ne sont pas forcément dues au virus : "Suite aux événements de ces derniers mois, ces personnes ont été obligées de s'occuper de problèmes qui pouvaient dater de 2, 5, 10, 20 ou 50 ans. J'ai une patiente qui mettait de côté ses traumas depuis 50 ans et au bout d'un moment, c'est devenu envahissant car elle s'est retrouvée face à elle-même", explique la thérapeute.

À l'inverse, la psychologue a également constaté l'effet contraire : "Il y a des patients qui ne voulaient pas terminer la thérapie, même s'ils étaient prêts et capables de s'occuper d'eux-mêmes. En ne venant pas pendant les deux mois de confinement, ils ont réalisé qu'ils étaient assez équipés pour se débrouiller seuls".

Plus de patients d'ici la rentrée ?

Elle redoute néanmoins une arrivée massive dans les cabinets dans les mois à venir. "Nous n'avons pas beaucoup souffert en Bretagne. Donc, notre corps a fait ce qu'il fallait pour garder l'équilibre et rester vaillant. Mais à un moment, il y a des fuites, des choses que le corps ne peut plus garder, plus stocker. C'est un risque peut-être que la rentrée soit chargée".

Selon elle, les plus touchés pourraient être les enfants ou les adolescents avec la reprise de l'école.