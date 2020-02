Plus de dix millions de Français déjà vaccinés contre la grippe

Alors que l'épidémie de grippe progresse ces dernières semaines, les premiers chiffres de vente du vaccin montrent que les Français sont de plus en plus nombreux à se faire vacciner.

L'épidémie de grippe fait de plus en plus de malades en France, mais nous sommes de plus en plus nombreux à nous faire vacciner. D'octobre jusqu'au 31 décembre, il s'est vendu en France plus de 10 millions et demi de vaccins contre la grippe, c'est plus qu'il y a un an. Cette hausse de la couverture vaccinale est peut-être due au succès d'une nouvelle mesure : la possibilité pour les pharmaciens de vacciner.

En octobre, novembre et décembre, c'est-à-dire pendant les principaux mois de la campagne de vaccination, les pharmaciens ont délivré 10,6 millions de vaccins contre la grippe. C'est 600 000 de plus que l'an dernier à la même époque, et 1,3 million de plus qu'il y a deux ans. Des chiffres dévoilés par le réseau Pharmastat, un large réseau d'officines.

80% des pharmacies vaccinent

Les pharmaciens s'attribuent cette hausse de la couverture vaccinale. Car nouveauté, après une expérimentation dans quatre régions de France, depuis cette année les pharmaciens ont le droit de vacciner contre la grippe, à condition d'avoir suivi une formation. Le mouvement a été massif : 80% des pharmacies vaccinent, et selon l'Ordre des pharmaciens, elles ont même vacciné 1 patient sur 3 cette année. Les autres l'ont été par des médecins ou des infirmiers libéraux.

10 000 morts par an

L'épidémie de grippe tue environ 10 000 personnes en France chaque année. Les pharmaciens demandent donc désormais à pouvoir vacciner tout le monde. Pour le moment ils ne sont autorisés à le faire que pour les personnes cibles, celles qui ont reçu un bon gratuit de l'assurance-maladie : les malades chroniques, les plus de 65 ans, les femmes enceintes, ou encore les personnes obèses.