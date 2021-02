Plus de doses de vaccin et de nouveaux créneaux de rendez-vous dans les deux Charentes

Les livraisons de vaccin Pfizer vont augmenter dès la semaine prochaine en Charente-Maritime. 7020 doses doivent arriver, contre 5 850 cette semaine. Et le nombre de livraisons complètes va aller en augmentant au fil des semaines assure Eric Morival, le directeur de l'antenne départementale de l'ARS. En Charente, même tendance, mais un peu décalée dans le temps. L'augmentation interviendra à partir du 22 février, dans les mêmes proportions qu'en Charente-Maritime. De nouveaux créneaux de rendez-vous vont pouvoir rouvrir dans les deux départements.

Marans et Marennes ont déjà rouvert les carnets de rendez-vous

C'est d'ailleurs déjà le cas à Marans, au nord de La Rochelle, depuis lundi. Les habitants de la Communauté de Communes Aunis Atlantique peuvent appeler pour prendre rendez-vous au 05 32 92 06 01 de 9h à 19h du Lundi au Vendredi.

La commune de Marennes met elle aussi à disposition un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous pour les habitants de la communauté de communes du bassin de Marennes à partir de jeudi 11 février au 05.32.92.00.09.

Ces collectivités s'organisent au mieux pour anticiper. Ailleurs, il n'est pas encore possible de prendre rendez-vous, le site Doctolib n'ouvre sa page que lorsque les doses sont arrivées explique Eric Morival, le directeur charentais-maritime de l'ARS.

Quant aux autres vaccins :

Astra Zénéca

En Charente : les premières doses ont été injectées dimanche aux personnels hospitaliers, pompiers, pensionnaires et personnels des centres d'accueils pour handicapés de moins de 65 ans dans nos deux départements. 95 personnes ont reçu une première injection en Charente à Angoulême. La vaccination démarre à partir de demain à Cognac, elle sera accessible mercredi les autres centres hospitaliers et le service d'incendie et de secours de Charente.

en Charente-Maritime : les premières vaccinations ont eu lieu dimanche dans les hôpitaux de La Rochelle et Saintes. Les doses se répartissent à moitié pour les professionnels de l'hopital, l'autre moitié pour les professionnels de santé libéraux, les personnels des maisons da'ccueil spécialisé ou foyers d'accueil spécialisé pour les personnes handicapées.

Moderna

Nos deux départements ne sont pas prioritaires. Les premières doses sont réservées à ceux qui sont en retard dans leur campagne de vaccination, ou dont le taux d'incidence est très élevé comme les deux sêvres. Des livraisons en petite quantités auront lieu début mars pour la Charente-Maritime, dans la semaine du 22 février pour la Charente. Les modalités de vaccination sont en cours d'élaboration.

28 000 personnes ont déjà reçu au moins une première injection en Charente-Maritime, 11 876 en Charente. Les deuxièmes injections ont commencé. Dans les EHPAD les taux de vaccination sont de 80% en Charente-Maritime, 83% en Charente.