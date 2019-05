Plus de garde de médecins pour dénoncer le doublement de la zone d'intervention dangereux pour les patients

Dans le sud Avesnois déjà fortement touché par la désertification médicale, l'agence régionale de santé a décidé de doubler la zone d'intervention des médecins du secteur de Fourmies pour la fusionner avec ceux de Solre le Château. Résultat une zone qui peut faire jusqu'à 40km Aller/Retour, soit près d'une heure vu les petites routes du secteur, avec une zone de forêt de 12km où le portable ne fonctionne pas partout, ce qui est problématique pour Emilie Catry, généraliste à la maison médicale de Trélon

on n'est pas joignable, et s'il nous arrive quelque chose on peut joindre personne et si la garde doit nous joindre, c'est pareil !