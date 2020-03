Plus de gel hydro alcoolique dans les pharmacies

De plus le gouvernement souhaite limiter le prix de ces gels hydro alcooliques "à 3 euros les 100 ml" a annoncé sur France Info ce jeudi matin la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Une décision qui fait suite à une explosion des prix constatés ces derniers jours dans certaines pharmacies lors de la vente de ces gels dont l'usage est fortement recommandé pour désinfecter les mains et éviter l'infection par le coronavirus Covid-19. Mais aujourd'hui même pas la peine de sortir son porte-monnaie car on en trouve plus ou bien si quelques officines en reçoivent c’est en petite quantité très vite écoulée tant la demande est forte. Plusieurs pharmaciens ont d’ailleurs affiché pour informer les clients sans qu’ils attendent le fait qu’ils n’ont ni gels ni masques de protection.

De son côté l'Association française des industries de la détergence, producteurs de produits d'hygiène, qui représente près de 80% du marché précise aujourd'hui que les unités de fabrication mettent les bouchées doubles pour réapprovisionner les pharmacies au plus tôt. Néanmoins lorsque c'est possible, "se laver les mains avec du savon est tout aussi efficace" a notamment souligné le ministre de l'Économie Bruno Le Maire à propos de cette pénurie.