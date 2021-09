Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires de 47 départements à partir de lundi prochain. Une contrainte en moins pour les élèves de l'Allier, du Cantal et de Haute-Loire.

Plus de masques à partir de lundi pour les écoliers de l'Allier, du Cantal et de Haute-Loire

Le nom de l'Allier, du Cantal et de Haute-Loire ne figurent pas dans la liste publiée ce jeudi matin dans le Journal Officiel. Une bonne nouvelle puisque cette liste nominative recense les départements où il n'y a pas de changement et où les mesures sanitaires restent les mêmes au primaire.

Ce n'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à une levée des restrictions dans ces trois départements où la situation sanitaire s'est nettement améliorée. La limite fixée par le gouvernement, c'est un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants. Il est bien plus faible dans le Cantal (18 cas), un peu supérieur mais modéré dans l'Allier (27 cas) et en Haute-Loire (30 cas). En revanche, si les élèves auront le droit de ne plus porter de masques, ils resteront toujours obligatoires pour les enseignants et les ATSEM.

Toujours masqués dans le Puy-de-Dôme

Le Puy-de-Dôme figure lui dans la liste publiée au Journal Officiel. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de changement et que les élèves devront toujours porter un masque la semaine prochaine. Ca s'est joué à peu puisque le taux d'incidence est de 52, juste au-dessus de la limite fixée par le gouvernement.

Cet allègement des restrictions sanitaire intéresse avant tout les écoles mais pas seulement. Il concerne aussi les établissements qui reçoivent du public, comme les salles de spectacles ou les discothèques.