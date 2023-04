Plus de médecin à Saint-Hippolyte, une pharmacie propose des téléconsultations

En Occitanie, 600.000 personnes sont sans médecin traitant. A Saint-Hippolyte, le dernier généraliste de la commune est parti fin janvier. Les habitants doivent donc se déplacer dans les communes aux alentours, voire à plusieurs dizaines de kilomètres pour se soigner. Faute de mieux, une pharmacie propose des téléconsultations.

Des rendez-vous avec des médecins partout en France

Depuis le 6 mars, la Pharmacie Hippolytaine a mis en place dans une petite salle un service de téléconsultation, des consultations médicales en visio. Un ordinateur permet de se connecter à une plateforme dédiée, et d'obtenir un rendez-vous quasi immédiatement avec un médecin ou un spécialiste (gynécologue, sage-femme, dermatologue) installé n'importe où en France. Plusieurs objets connectés permettent au médecin d'avoir accès aux données de santé, comme un stéthoscope, un otoscope un tensiomètre et un oxymètre.

"Notre première patiente c'était une dame très âgée de 96 ans, elle habite juste à côté, explique Clémence Rambaud, docteur en pharmacie. Ses fils ont préféré l'amener en téléconsultation qu'à la maison médicale (de Perpignan NDLR), puisque les gens sont pour l'instant sans solution. Ce n'est pas idéal, mais c'est une solution, et c'est tout ce qu'on peut proposer en attendant une reprise du cabinet médical."

Parcourir des kilomètres pour se soigner

Les habitants doivent en effet trouver un médecin traitant dans les communes voisines : Salses, Rivesaltes, Claira... mais parfois, certains parcourent des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. "Tant mieux pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a plein de personnes âgées, comment elles font ?", s'interroge Marc, qui salue cette initiative. Serge et Wanda, un couple de retraités, ne disent pas non à la téléconsultation en cas de petite pathologie, comme une angine ou un rhume. "Pour un pépin en urgence, sans aucun problème. Rien de trop grave, sinon il faut un spécialiste", disent-ils. Mais le problème de fond reste le même pour Wanda : "c'est dramatique, il faut absolument des médecins dans les milieux ruraux, ici il n'y en a plus, il faut aller dans les environs, et encore quand s'il y en a".

Le service de téléconsultation à la Pharmacie Hippolytaine est disponible du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h.