Plus de morts du Covid dans les quartiers pauvres : à l'ARS Ile-de-France, "une claque dans la figure"

L'épidémie de coronavirus a tué plus d'habitants dans les communes pauvres de la région, pourtant jeunes, selon les études de l'observatoire régionale de santé. Le directeur de santé publique de l'ARS IDF se dit "surpris par l'ampleur des écarts, et la violence" du phénomène.

Alors que nous subissons la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, comment éviter la surmortalité constatée dans les territoires pauvres de la région? Des études de l'observatoire de santé régionale lancées dès mars, établissent le lien entre surmortalité et pauvreté. Le problème des inégalités en matière de santé n'est pas nouveau, mais "c'est une claque dans la figure" admet Luc Ginot, directeur de santé publique à l'agence régionale de santé en Ile-de-France, qui parle d'un phénomène "bien plus important que ce qu'on aurait pu attendre au regard du profil de l'épidémie."

Ce virus touche surtout les publics fragiles, à commencer par les plus âgés, or ces territoires pauvres sont plutôt jeunes. "C'est contre intuitif, ce qui nous a surpris c'est l'ampleur des écarts, et la violence avec laquelle c'est apparu". En Seine Saint-Denis, la surmortalité est de 118%, les écarts de mortalité varient de 1 à 3 entre villes pauvres et villes riches.

Selon ces études, les territoires les plus touchés dans la région se concentrent en Seine-Saint-Denis, autour de la Plaine-Commune (Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse), et Est-ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville). Egalement Sarcelles, Villiers-le-Bel dans le val d'Oise et Valenton dans le Val-de-Marne.

Des actions de prévention plus ciblées

Deux mécanismes expliquent cette surmortalité selon Luc Ginot. D'abord c'est "là que demeurent les travailleurs clés, les plus exposés, au contact du public, personnel de ménage, des commerces, de nettoyage de la voie publique...". Ce sont aussi des territoires avec des conditions d'habitat "plus dégradés qu'ailleurs" avec une surpopulation dans les logements. De plus, les personnes les plus pauvres ont davantage de "facteurs de risques" en terme de santé, "avec du diabète, de l'obésité, de l'hypertension ou des pathologies pulmonaires."

Dans ces territoires, les habitants ont également davantage subi "la gravité des conséquences du virus ce qui explique la surmortalité plus importante en bout de chaine", constate Luc Ginot.

Comment éviter que ça se reproduise ? "On travaille d'arrache pied pour que le phénomène ne se reproduise pas avec la même violence", assure le directeur de santé publique à l'ARS, avec "des actions de prévention plus ciblées en direction de ces populations, et un travail avec les acteurs de terrain et les associations de quartier".