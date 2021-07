Plus de quatre heures d'attente au vaccibus des pompiers dans le quartier de la Mosson à Montpellier

"Faites-vous vacciner", lançait lundi Emmanuel Macron lors de son allocution. L'appel du chef de l'État a visiblement été entendu à Montpellier puisqu'une file impressionnante s'est constituée ce jeudi dans le quartier de la Mosson juste à côté de la Maison pour tous Léo-Lagrange. Les pompiers de l'Hérault avaient installé leur vaccibus pour des injections sans rendez-vous. Il fallait parfois quatre à cinq heures d'attente en plein soleil avant de se faire vacciner. Il y a eu plus de 700 injections sur la seule matinée de jeudi.

De nombreux volontaires se sont décidés après l'allocution présidentielle : "Nous n'allions plus pouvoir rien faire début août avec l'extension du pass sanitaire du coup pas le choix." Sofiane a 22 ans, il ne comptait pas se faire vacciner mais il a changé d'avis au regard des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour endiguer la propagation du variant delta. "J'étais complètement réticent à la vaccination et là je fais quatre heures pour une injection c'est fou. Nous sommes jeunes donc on a besoin de sortir", explique-t-il.

"Quand j'ai entendu pass sanitaire lundi, j'ai décidé de me faire vacciner"

Il y avait du monde ce jeudi 15 juillet pour se faire vacciner dans le quartier de la Mosson à Montpellier © Radio France - Romain Berchet

La ministre Élisabeth Moreno en visite

La ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes a rencontré les responsables du vaccibus installé ce jeudi à côté de la Maison pour tous Léo-Lagrange. Élisabeth Moreno a d'ailleurs profité pour se faire injecter sa deuxième dose Pfizer : "il me paraît essentiel de montrer l'exemple." Interrogée sur les manifestations des anti-pass sanitaire, notamment à Montpellier, Élisabeth Moreno répond : "nous ne forçons pas toute la population à se faire vacciner. Nous l'encourageons à le faire parce que c'est le seul moyen de lutter contre le quatrième confinement."

"Est-ce que nous avons envie d'entrer dans un 4e confinement alors que cette fois-ci nous avons une solution ? Je ne crois pas" - Elisabeth Moreno

La ministre Élisabeth Moreno avec le lieutenant-colonel Manenc (à droite) au vaccibus des pompiers à Montpellier © Radio France - Romain Berchet

Reportage lors de la visite d'Elisabeth Moreno à Montpellier Copier